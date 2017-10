Ekopolitikë - Financat: Nga TVSH e biznesit të vogel do mblidhen 750 mln leke në vit

Niko Lera, drejtorei i Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave tha në emisionin Ekopolitikë se nga tvsh e biznesit të vogël do të mblidhen 750 mln lekë në vit.

Ai tha gjithashtu se nga TVSH e biznesit nuk priten te ardhura në buxhet.

Niko Lera: Të ardhurat nga ky grup të vlerësuara janë të nivelit 750 milionë në vit. Subjektet e biznesit të vogël në transhin e 5-8 e konvertuar në numrin e bizneseve që janë në transhin 0-5 dhe del. Nuk flitet që buxheti i shtetit të presë te ardhura nga biznesi i vogël. Vetëm do të ndihmohen dhe do suportohen me asistencë.

/Oranews.tv/

