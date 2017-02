Matësit - Fatura e energjisë një herë në tre muaj

Qytetari do të paguajë një mesatare mujore të enegjisë elektrike dhe leximi i sahatit do të bëhet një herë në 3 muaj për azhornimin e energjisë së konsumuar. Nëse qytetari ka konsumuar më shumë energji sesa ajo e faturuar, ai paguan në faturën e ardhshme, por edhe nëse ka paguar më shumë se konsumi, kompensimi i bëhet në muajt në vijim. Ky shpjegim është bërë nga Drejtorja e shitjeve në OSHEE për projektin e ri të leximit të matësave një herë në tre muaj. Modeli i propozuar nga OSHEE nuk do të nisë nëse nuk firmoset edhe nga ERE, por dyshyes është fakti nëse ai do të zhdukë fenomenin e mbifaturimeve.

Matësat e energjisë elektrike do të lexohen një herë në tre muaj dhe e tillë do të jetë edhe pagesa. Projekti i prezantuar nga kryeministri Edi Rama dhe i ndërmarrë nga OSHEE më parë do duhet të marrë firmën e ERE. Drejtorja e Shitjeve në OSHEE Albana Ferraj shpjegon sesi do të veprohet në rastet kur qytetari paguan më shumë se konsumi apo kur ka konsumuar më shumë sesa fatura e llogaritur me mesatare mujore.

Ferraj: Në faturën e muajit janar dhe mënyrën e leximit një herë në tre muaj do të gjejë konsumin e llogaritur për muajin janar të tre viteve të fundit. E njëjta llogjikë është edhe për muajin shkurt dhe pastaj në muajin mars kur ka leximin, diferenca do të shprehet si konsum i leximit. Nëse ka paguar më shumë dhe i del që konsumat i ka më të ulëta se ato që janë të llogaritura atëhere balanca e parave që janë paguar në ato muaj do jetë në muajt në vijim.

Fatura rëndon mbi konsumatorin familjar për të cilin ende nuk është menduar sesi do të paguajë këtë faturë tremujore. Si do të zgjidhet shqetësimi i qytetarëve për mbifaturimet.

Ferraj: Ne mendojmë që është e përshtatshme dhe ky aktivitet i cili realizohet në terren të jetë sa më i saktë.

Leximi tremujor i matësave që pritet të fillojë brenda 2017, përfshin vetëm konsumatorin familjar. Për biznesin leximi do vijojë të kryhet për çdo muaj.

