Intervistë për Ora News - Fatmir Mediu zbulon çfarë i tha Idrizi për marrëveshjen Rama-Basha

Frika nëse marrëveshja Rama-Basha do të penalizojë partitë e vogla është komentuar shumë ditët e fundit. Kryetari i PR, Fatmir Mediu në studion e lajmeve në Ora News zbuloi se çfarë i kishte thënë kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi për këtë marrëveshje.

Mediu: Jemi demokraci kushtetuese që bazohet në pluralizmin politike. Pluralizmi politik ka të bëjë me pluralizmin e ideve dhe të organizimeve politike që nuk mund ti kurorëzosh me marrëveshje. Në plan të parë duket ferr sepse thuhet gjithësecila parti të kandidaojë më vete, por sistemi është i tillë që shumë ndëshkuesh për partitë për të kandiduar më vete sepse pragu elektoral shkon 8-9 % dhe është një situatë e papranueshme. Ky është një moment në pikëpyetje të kësaj marrëveshje për faktin se mendoj se krijon një artificë për të shmangur influencën e partive të tjera. Zoti Idrizi me një lloj shakaje më tha: Fatmir ne u përpoqëm t’i fusim brenda dhe po dalim vetë jashtë nga kjo marrëveshje.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter