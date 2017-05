Intervistë për Ora News - Bojkoti i zgjedhjeve, Mediu: PD duhet të bëjë një analizë të thellë

Aleati kryesor Partisë Demokratike, Fatmir Mediu u shpreh se në këtë situatë ku ka arritur ngërçi politikë dhe mungesa e dialogut, zërat kundër e detyrojnë PD të bëjë një analizë të brendshmë për të ardhmen e partisë dhe të Shqipërisë.

I ftuar në Intervistën e Mbremjes në Ora News kreu i PR Fatmir Mediu tha se 3 janë alternativat e Bashës për sa i takon bojkotit të zgjedhjeve dhe ngërcit poltikë.

Mediu mohoj të jetë në rolin e negociatorit mes opozitës dhe mazhorancës.

Mediu zhvilloi një vizitë disa ditore në SHBA dhe sic tha, kongresmenëve amerkiane i ka shprehur shqetësimin për situatën aktuale që lidhet me drogën dhe krimin e ogranizuar që kërkon vendin dhe zgjedhjet parlamentare.

Pjesë nga intervista

Mediu: Unë i vlerësoj të gjithë kolegët e PD që kanë si eksperiencë qeverisje dhe eksperiencë politike dhe secili duhet të dëgjohet me vëmendje. Ajo që është e rëndësishme është që duhet të kuptojmë situatën ku jemi. Edhe zonja Bregu dhe Topalli kanë ngritur shqetësim faktin që në Shqipëri kemi probleme me krimin e organizuar, korrupsionin, me drogën dhe këto kanë krijuar pamundësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe në eksperiencën e tyre politike besoj se duhet të kenë edhe propozime konkrete për kapërcimin e kësaj situate. Unë nuk jem pjesë e debatit të brendshëm të PD. Kjo është një çështje që i takon PD, nuk mund të bëj unë arbitrin brend PD, çdo mendin kolegjial është i vlefshëm në gjykimin tim. Ajo që dua të them është që opozita ka tre rrugë, njëra rrugë është të ulë kokën dhe të shkojë në zgjedhje në këtë situatë dhe bindja ime që ndajnë edhe shumë qytetarë është që krimi i organizuar dhe korrupsioni do të jenë dominant, do të cënohet anëtarësimi i Shqipërisë në BE dhe do kemi një konflikt të zgjatur. E dyta, mund të shkojmë të ndarë siç jemi, shkon vetëm 1/3 e mazhorancës në zgjedhje, 2/3 nuk shkojnë megjithë opozitën, atëherë kemi një proces të njëanshëm.

Pyetje: Njëra palë po rrefuzon të bëhet pjesë ?

Mediu: Njëra palë po refuzon të bëhet pjesë e një farse e zgjedhjeve të manipuluara. Njëra palë nuk pranon të shkohet në zgjedhje pa ndryshuar kodin zgjedhor, nuk pranon të shkojë në zgjedhje me infulenca të krimit të organizuar. Ky është një qëllim fisnik.

Pyetje: Po rrezikon të shkrihet PD ?

Mediu: Unë nuk e kuptoj si mund të shkrihet PD pse mbron një kauzë të drejtë. Mënyrën si duhet ta menaxhojë dhe kapitalizojë këtë marrëdhënie pastaj ka rrugë nga më të ndryshmet.

Pyetje: Po ju heq të drejtën votuesve të japin votën kundër kësaj qeverie…

Mediu: Ajo çka duhet bërë kjo analizë është për të kënaqur veten apo për të kënaqur një raport të qënësishëm me qytetarët në një afat më të gjatë. Kjo i takon një analize shumë të dobishme që duhet ta bëjë gjithë opozita dhe PD në mënyrë të vecantë. Unë besoj që PD ka dalë në konkulzionet e vetë. Shpresoj ti kenë rrahur të gjitha pikëpamjet për të arritur në këtë përfundim që kanë arritur. Ashtu sic kemi bërë edhe ne në marrëdhëniet me PD. Ajo që është më e arsyeshmja është rruga e tretë e një dialogu për të zgjidhur këtë problem të rëndësishëm.

Pyetje: Ka shpresë për këtë dialig, kush mund ta negociojë?

Mediu: Erdhën ne negociuan. Gjithmonë ka shpresë për dialog, gjithmonë ka nevojë për dialog. Ka tre pozivcione. Unë e thashë; kishte një pozicion të zotit Rama tërësisht refraktar, kishim një pozicion të opozitës për një qeveri teknike, kishim dhe një pozicion ndërkombëtar. Erdhën në një pozicion që zoti Rama lëshoi sipas gjykimit të tij disa ide për qeverisjen. Ajo çka opozita nuk ka bindje që këto lëshime kanë të bëjnë me procesin zgjedhor dhe këtu duhet rrafur i gjithë debati për të arritur tek pikat për një proces zgjedhor të ndershëm.

Takimi me këshilltarin e Ramës

Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka rrëfyer për takimin me këshilltarin e kryeministrit Rama, Ëngjëll Agaçi. Kreu i republikanëve thotë se takimi ka qenë i rastësishëm dhe sigurisht është diskutuar edhe për situatën politike.

Mediu: Kam pasur një takim të rastësishëm, nuk kam mandate negociatori, i vetmi mandate që unë kam pasur në kuptimin me zotin Basha ka qenë diskutimi që unë kam bërë në SHBA, nuk kam ndonjë mandate për të negociuar me mazhorancën . Por kjo nuk më pengon që të kem marrëdhënie normale me këdo që është pjesë e politikës apo e administratës. Nuk besoj që jemi në kohën e diktaturës ku duhet të konsiderojmë njëri-tjetrin si armik të klasës. Me zotin agaci njihem prej kohësh, banojmë dhe në të njëjtin pallati dhe ishte një takim i rastësishëm. Pa dyshim u diskutua edhe për shqetësimet që kemi. Agaçi pretendon se i është dhënë zgjidhja, nëpërmjet kryeministrit Rama me negociatat, kurse unë mendoj se nuk i është dhënë zgjidhja. Ajo që unë shikoj në atë platformën që parashtruar zoti Rama është një ide për të kënaqur ambicje që nuk janë të opozitës.

Mediu: Negociatat nuk arrihen për një orë

Për negociatat e dështuara, ku asistuan edhe ndërkombëtarët, Mediu tha se rezultati nuk mund të arrihet me një orë negociata.

Mediu: Erdhën dy negociatorët, u ulën palët u bë një propozim, pati një reagim nga opozita, ka një propozim të opozitës, ka një reagim negativ nga mazhoranca. Unë nuk mendoj që as zoti David McAllister apo Fleckenstain që erdhën mund të prisnin rezultat me një orë negociata, sepse kemi një debat që zhvillohet me vite të tërë për procesin zgjedhor.

