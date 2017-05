Fier - Familja dy vjet pa drita, BOOM ndërmjetëson aktmarrëveshjen me OSHEE

Thonë se një person mund të jetojë deri në katër ditë pa ujë dhe 40 ditë pa ushqim. Por sa mund të qëndrojë një familje pa energji elektrike?

Një fakt të tillë na e tregon familja Rucaj në Levan të Fierit, rastin e së cilës e solli sonte emisioni “BOOM” në RTV Ora News.

Çifti i moshuar, sëbashku me djalin e sëmurë me probleme mendore jetojnë të errësirë prej dy vitesh.

Ishte qershori i vitit 2015, kur OSHEE u ndërpreu energjinë për shkak të debisë së krijuar që prej 2007 për shkak të vështirësive ekonomike. Megjithatë për disa muaj me rradhë kjo familje ka vazhduar të faturohet.

Me ndërhyrjen e ‘BOOM’ u arrit që familja të lidhte aktmarrëveshje me OSHEE. Abonenti për detyrimet e prapambetura deri në 31 dhjetor 2016 do paguajë nga 1200 lekë çdo muaj+ faturën e rradhës për çdo muaj, duke filluar nga janari i 2017 deri në muajin prill.

Ndoc Rucaj: Kam 2 vjet pa energji elektrike. Kemi vuajtur të zitë e ullirit, pa lavatriçe, pa frigorifer. Shtriju në orën 6, ngrihu në 5. Ha bukë para se të bjerë darka dhe bie në gjumë. Por pasi janë ndërprerë dritat na kanë ardhur fatura. Me gjendjen ekonomike që kam unë sot, me gjysëm pensioni, gjysëm pensioni gruaja nuk i përballojmë dot ilaçe dhe drita. Mbeta pa paguar dritat disa kohë, u detyrova ta bëj publike, të njoftoj emisionin “BOOM”. Po sheh hallet dhe shqetësimet e gjithë popullit. Darkën e ha një orë para se të erret nata. Pastaj çfarë vuaj me çunin që është i sëmurë, atij po ja dha fiksimi se është i sëmurë, ai do ushqimin në orën 8 të darkës, unë në 8 nuk kam dritë. Atëherë bëhet rrëmujë, probleme, halle dhe shqetësime të jashtëzakonshme. Kam një radio që dëgjoj lajmet, e karikoj jashtë tek njerëzit e njohur, dëgjoj ndonjë lajm dhe bëj dritë. Një orë sa të mbajë, sa të hamë darkë shpejt e shpejt dhe me ja fut gjumë.

Gruaja: Kam blerë një elektrik dore se djali nuk rri as natën pa dritë, me atë kam jetuar.

Gazetarja: Ti nuk kishe drita dhe vazhdoje të faturoheshe, u ankove?

Gruaja: Shkova dhe u thashë atyre pse më vinë mua për pagesë dhe unë dritë nuk kam. Rrudhnin krahët, shko tek ky, shko tek ai. Deri tek Drejtori shkova, nuk tha asgjë, paguaj.

Gazetarja: Kërkove të lidhësh kontratë?

Gruaja: Shkova disa herë, më thanë të paguaj lekë shumë, 150 mijë, me pagu muajin e plotë dhe një 10 mijëshe përpara. Nuk mundem. Mbeta pa drita. Rregulli është me pague për dritën, por kur nuk ke, nuk ke çfarë bën. Pa bukë nuk rrihet, pa dritë rrimë si në kohën më para. Por ngaqë kam djalin e sëmurë, ky është halli më i madh për mua. Ai ka frikë natën, është më sëmundje mendore. I paraqiten figura, bërtet ndonjëherë, thërret. Kam frikë dhe vetë por nuk kam çfarë bëj. Dorëzohem përpara vështirësive. Të shkojë, ku të shkojë. Këtu kam ilaçet për depresion të tij, për skizofreni. Janë për tu pirë në darkë, unë ja jap pa u errur tamam.

Kujdesi ndaj Klientit: Zotëria është debitor që nga viti 2007 tek ne, nuk ka paguar asnjë vlerë monetare dhe as nuk ka hyrë në aktmarrëveshje.

Gazetarja: I është ndërprerë energjia në 2015 dhe vazhdojnë ti shkojnë faturat aktualisht.

Kujdesi ndaj Klientit: Një përgjigje zyrtare dhe standarte duhet të ketë, duhet të hyjë në aktmarrëveshje. Të pranojë detyrimet që ai ka ndaj kompanisë, që si ka pranuar asnjëherë. Pastaj me hyrjen në aktmarrëveshje ka të drejtë të ngrejë çdo lloj pretendimi, në këtë moment është debitor.

Gazetarja: Zotëria është një invalid që merr 100 mijë lekë të vjetra pension dhe ka një djalë.

Kujdesi ndaj Klientit: Deri në dhjetor të 2016 për të gjithë kategoritë në vështirësi, pensionistë, invalid, të sëmurë e kishin 1200 lekë me zero kamatë vonesë, duke respektuar gjashtë muaj me rradhë AKM. Jo vetëm deri në dhjetor, por ishte 3 vjet me rradhë e cila përfundoi në dhjetor të 2016. Gjithësesi për raste specifike të cilat vazhdojnë me Drejtorinë. Për rastet specifike të cilët nuk e kanë kuptuar ose nuk e kanë ditur këtë gjë dhe nuk janë paraqitur tek ne. Unë të sugjeroj Drejtorinë Rajonale që ke dhe Zyrën e Ankesave atje, ke dhe zyrën juridike.

BOOM tek dega e shitjes dhe arkëtimeve

Jani Fuli, shefi i degës së shitjes: Marrëveshja është 2500 lekë kësti për abonentët familjarë, natyrisht kesti presupozon detyrimet e prapambetura, ndërsa fatura e rradhës është detyrimi i rradhës që ka abonenti.

Gazetarja: Zotëria pretendon se dritat i janë prerë në qershor dhe më pas është faturuar nga OSHEE.

Jani Fuli: Është rast për tu verifikuar mbi bazën e procesverbalit të ndërprerjes së energjisë elektrike, për ta verifikuar në terren. Dhe unë do të marr masat menjëherë pas këtij infiormacioni për të verifikuar në vend dhe do ndjekim të gjithë procedurat për të marrë më pas vendimet përkatëse që kanë të bëjnë me fshirjen e faturave nëse abonenti është faturuar padrejtësisht në kohën e ndërprerjes së energjisë elektrike.

Pas 30 minutash….

Jani Fuli: Duke komunikuar me Drejtorinë në qendër në Tiranë, me drejtorin e arkëtimeve Elvis Gjergji arritëm në përfundimin që abonentit do ti lidhet aktmarrëveshje me statusin e invalidit, që do të thotë do të paguajë 1200 lekë këstin e rradhës+faturën e konsumimit të energjisë elektrike. Pra abonenti për detyrimet e prapambetura deri në 31 dhjetor 2016 do paguajë nga 1200 lekë çdo muaj+ faturën e rradhës nga sot e në vazhdim. Do shlyejë dhe detyrimet që i përkasin nga janari i 2017 deri në muajin prill.

Ndoc Rucaj: Falenderoj pa masë emisionin BOOM, që është i paanshëm nga jugu në veri. Shqetësimet dhe problemet e mia të mbartuara në vite i zgjidhët sot përmes OSHEE. Ndihma juaj dhe më dhatë këtë ofertë fantastike që unë kam mundësi ta përballoj.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter