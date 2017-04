Drafti - Falen sigurimet shoqërore, përfitojnë 1000 invalidë dhe minatorë

Rreth 1000 invalidë dhe punonjës të nëntokës do të përfitojnë falje të detyrimeve për sigurimet shoqërore deri në 31 dhjetor 2016. Drafi i ri është depozituar në Kuvendin e Shqipërisë dhe kosotoja financiare e tij është 300 mln lekë. Ndërsa borxhi që do të falet llogaritet në 300 000 lekë. Nuk përfitojnë personat me pension të parakohshëm, dhe suplementar.

Rreth 1000 persona në pension invaliditeti dhe pleqërie, si dhe punojes te nentokes, do të përfitojnë falje të detyrimeve të sigurimeve shoqërore deri në dhjetor 2016 me një kosto financiare e këtij projektligji parashikohet të jetë në rreth 300 milionë lekë.

Në të gjithë Shqipërinë 260 minatorë në pension pleqërie dhe 1473 persona në pension invaliditeti, nga të cilat 626 invalidë të plotë dhe 847 të pjesshsëm. Nuk përfitojnë falje persona në pension të parakohshëm për vjetërsi shëbrimi apo pension suplementar të cilët kanë deklaruar se janë të papunë dhe vijojnë të punojnë, si ushtarakët, akademikët dhe personat që kanë kryer funksione kushtetuse.

Projekligji i miratuar nga qeveria ka mbërritur për diskutim në komisionet parlamentare. Nisma ligjore vjen si një zgjidhje e problematikës së krijuar për disa shtresa të varfëra të shoqërisë në pension pleqërie dhe invalidideti të cilët janë punëusar dhe kanë tërhequr pensionin si pasojë e gjendjes së vështirë ekonomike. Nëpërmjet këtij projektligji synohet të zbutet situata e rënduar financiare e invalidëve dhe minatorëve, të cilët janë tashmë në pension dhe nuk kanë mundësi të tjera punësimi. Nga ky projektligj parashikohet të përfitojnë rreth 1 000 persona, invalidë, si dhe minatorë në pension pleqërie të cilëve do t’u falet një detyrim mesatar prej 300 000 lekësh. Instituti i Sigurimeve Shoqërore është institucioni përgjegjës që ngarkohet për administrimin e kësaj skeme.

/Oranews.tv/

