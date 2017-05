Reagimi - Erjon Braçe ishte kundër tërheqjes nga zgjedhjet e Kavajës

Brenda PS-së ka pasur jo pak zëra kundër tërheqjes nga zgjedhjet në Kavajë që ishin parashikuar të mbaheshin më 7 maj 2017. Mes tyre ka qenë dhe deputeti socialist Erjon Braçe.

Ja çfarë deklaroi Rama në kongresin elektoral socialist që u mbajt në Durrës:

Më vjen keq dhe jam shumë i sinqertë,më vjen shumë keq që erdhi puna deri këtu. Bëra çmos që kështu të mos ndodhte, dhe e di shumë mirë që shumë kush nga ju nuk është ndjerë i qetë me lëshimet e mia, merre me mend si është ndjerë Erjon Braçe, nuk e ka përjetuar mirë tërheqjen nga zgjedhjet në Kavajë.

Nuk e ka gëlltitur dot faktin, se përsëri, ashtu siç ka ndodhur gjithnjë, këtë herë për shkakun tim, ne socialistët jemi dukur të ndrojtur, të dobët, përballë agresionit të tyre, pa asnjë cak etik, moral, njerëzor, se për politikë as që bëhet fjalë.

Kam dëgjuar shumë edhe nga ju që thonë, sikur të ishin ata, sikur të ishte edhe ai, do të kishin bërë kështu e ashtu. Jini krenarë që nuk jemi si ata! Ne nuk jemi njësoj edhe pse natyrisht vëllezër e motra të të njëjtit gjak, flasim të të njëjtës gjuhë.



Jini të qetë, me vetëdijen se bëmë gjithçka dhe bëra gjithçka dhe atë që ata kurrë nuk e çuan as nëpërmënd të bënin për ne, kur ne ishim në opozitë dhe ata në pushtet.

As në ëndrrën tonë më të bukur nuk do të kishim guxuar ta shihnim. As pasi na i kishin grabitur zgjedhjet e 2009 dhe as pasi na e rrëmbyen bashkinë e Tiranës në 2011.

U dhamë mundësinë e parë në 27 vjet për një opozitë në Shqipëri që gjatë fushatës të mbikqyrnin qeverinë nga brenda dhe jo vetëm, por së bashku me miqtë ndërkombëtarë. Refuzuan gjithçka, sepse ata nuk e kanë hallin tek procesi zgjedhor, as tek droga që e përmendin kaq shumë sa duket sikur pinë hashash gjithë natën, as tek krimi që e përmendin kaq shumë sa duket sikur shikojnë filmat policorë. Ata hallin e kanë tek divorci i pamundur me gjykatësit e korruptuar.

Tek divorci që nis me vettingun dhe vazhdon me hapjen e llogarive para drejtësisë të çliruar nga kthetrat ku ata janë mishi ndërsa të korruptuarit e sistemit të drejtësisë janë thonjtë e ngulur në fytin e popullit prej 27 vitesh. Vendosën të vrasin veten. Çurçilli thotë: Problemi me vetëvrasjen politike është se nuk vdes por jeton tërë jetën me pishmanin që e bëre.

Ashtu le të jetojnë. Vetë e zgjodhën politikën e inatit, tani le ta vuajnë inatin e politikës.

Mua, s’e fsheh dot, as më dhimbsen, as më bëhet vonë sa pishman do të bëhen ata, por më dhimbsen, dhe shumë madje votuesit e tyre.



Njerëzit e zakonshëm, qytetarët e këtij vendi, ku për një mijë e një arsye e shohin vetem të lidhur me PD-në. Më dhimbset shumë fare Shqipëria ku partia më e madhe e opozitës sillet si një shoqatë anarkiste që nuk do shtet, s’do ligj as zgjedhje. padyshim krijon një imazh jo të admirueshëm për vendin tonë.



Më bëhet vonë edhe për një gjë, do të doja shumë ti kishim përballë më 18 qershor. Jo në bunkerin prej plasmasi se mezi prisja ti mundmin këtë herë shumë më thellë se në 23 qershorin e katër viteve më parë.



Por kur u dorëzova dhe unë, që këtë herë dola më i duruari nga të gjithë ju, s’na ka mbetur gjë tjetër vecse ti lëmë pas dhe të vazhdojmë përpara drejt 18 qershorit.

