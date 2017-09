/Oranews.tv/ 

Durres - Enertila e vërtetë vs Sozia në fb dhe një histori mashtrimi 60 milionë lekëshe

Një histori mashtrimi financiar në vlerën e 60 milionë lekëve të vjetra, fshihet mes një porfili facebooku i një vajze seksi dhe një fotos së një çifti të dashuruar në perëndimin e diellit.

Historia nis më 22 gusht 2017 kur personi me iniciale B.A, 30 vjeç bën kallëzim në polici ndaj Enertila Beqja, dhe e akuzon se i ka marrë me anë të mashtrimit shumën në fjalë.

Një muaj më pas, 27 shtator, policia e Durrësit prangos vajzën 27 vjeçare. Nga ana tjetër djali rezulton se ishte drejtor në postën e Manzës.

Sot Enertila, një vajzë krejtësisht ndryshe nga sozia e saj në facebook, me flokët të kapur jo me rregull, me një bluzë të gjatë me streçe dhe pak e shëndoshë doli para gjyqtarëve të gjykatës së Durrësit.

Historia sipas Enertilës

Enertila e mohon kategorikisht lidhjen virtuale me Brahushin. Ajo thotë se faqja e facebook nuk i përket asaj dhe se 30 vjeçarin e kishte parë thjesht në Manëz kur merrin lekët e kempit në postë.

“Nuk kam pasur kurrfarë komunikimi atë. Jam i lidhur me një djalë që është jashtë shtetit. Unë në facebook kam foto profili me mamin tim. Nuk kam komunikuar kurrë me të në telefon. ” thotë ajo.

Bizhutë që Brahushi pretendon se i ka blerë

Nga ana e tij Brahushi thotë se me vajzë me të cilën ishte njohur dhe komunikonte në facebook ishte dashuruar dhe i kishte blerë bizhu, telefonë dhe shumë objekte të tjera me vlerë.

Vajza nga ana e saj pretendon se në muajin gusht kanë ardhur kushërinjtë nga emigracioni dhe orenditë dhe sendet me vlerë që janë gjetur në banesë janë falë ndihmës së tyre.

Kundërakuza: Brahushi s’na ka dhënë paratë e kempit

Enertila ka një kundërakuzë.

“Ai na ka kërcënuar neve. Shkuam dhe bëmë denoncim në polici në Shijak. Nuk na jepte paratë e kempit të mamasë me pretendimin se janë tërhequr tashmë” deklaroi ajo para gjyqtarëve.

Avullimi

Historia e njohjes në facebook sipas dëshmisë së Brahushit ka nisur dy vite më parë dhe ka përfunduar pak kohë më parë, ditën kur kishin vendosur të takoheshin me njëri tjetrin fizikisht.

Takimi ishte lënë në Milano, por kur Brahushi kishte shkuar atje, ishte fshirë gjithçka me magji.

Telefoni ishte mbyllur, nuk kishte asnjë mundësi kontakti.

Lotët e Enertiles

Me lot në sy Enertila thotë se është e pafajshme dhe kërkon nga gjykata që ta lërë të lirë ti qëndrojë pranë të ëmës që e ka të sëmurë

Edhe i ati kërkon lirimin e vajzës së tij

Murteza Beqja:Vajza është e pafajshme, asgjë nuk është e vërtetë nga ato që akuzohet.

Çdo të ndodhë më pas ?

Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë ‘burg’ për 27 vjeçaren për akuzën e mashtrimit parashikuar në nenin 143/3 të Kodit Penal.

Ndërkohë një sërë pistash hetimi janë në duart e prokurorisë

Një nga këto është dhe pista e një mashtrimi të mundshëm nga vetë djali, i cili dyshohet se mund t’i ketë lënë lekët në bixhoz.

Kjo pasi dhe sendet që djali pretendon se i ka blerë sipas hetuesve nuk kapin shifrën e 60 milionë lekëve.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter