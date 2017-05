Energjia elektrike shkrumbon banesën në Grudë të Re në Shkodër

Shkëndija elektrike ka shkrumbuar një banesë në fshatin Grudë e Re.

Në pak minuta flakët janë përhapur me shpejtësi dhe gjithçka dyshohet të ketë nisur në një prej pajisjeve elektrike brenda në banesë.

Pronari i saj 74 vjeçari Stak Arra i kthyer 3 ditë më parë nga emigrimi ku jeton me fëmijët, ka qenë duke punuar në kopsht kur ka konstatuar flakët. Ai ka tentuar të ndërhyje me mjete rrethanore me fqinjët deri në mbërritjen e zjarrfikëses, por çdo gjë ka qenë e kotë. Ato lokalizuan flaket që të mos hapeshin në banesat e tjera përreth.

Demet janë të shumta dhe zjarri shkrumboi mundin e një jete të të moshuarit, i cili sot nuk ka një çati mbi kokë. Sipas hetimeve të para të grupit të ekspertizës, si pasoje e instalimeve të vjetra, flakët janë përhapur me shpejtësi duke mos lënë kohë për të vepruar.

Ky është rasti i radhës që në Shkodër shkëndija elektrike shkrumbon banesa, e ku askush nuk mban përgjegjësi për demet e shkaktuara.

/Ora News.tv/

