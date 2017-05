Situata politike - PS tërheq kandidatin në Kavajë, Rama: Çadra plan për destabilizim të vendit

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se i ka kërkuar kandidatit të PS në Kavajë që të tërhiqet nga zgjedhjet.

Rama tha se ka një plan për destabilizimin e vendit dhe çadra është ngritur për të vënë në jetë këtë plan.

Rama: I kam sugjeruar kandidatit tonë të tërhiqet nga gara e të dielës dhe ti kërkojë të tërhiqet dhe kandidatit tjetër të cilit ja bëj edhe unë këtë apel shumë miqësisht. Vjen gjithnjë një moment për të thënë fjalën e fundit dhe luajtur gurin e fundit, por ky moment nuk është 7 maji. Deri në 7 maj unë do të përqëndrohem tek përpjekja për ta bindur PD të bëhet pjesë e zgjidhjes së arsyeshme që kemi propozuar. 7 maj konciodon me fundin e kohës fizike për të garantuar procesin zgjedhor pa cënuar punën e KQZ për përgatitjen e materialeve të votimit për 18 qershorin. Ia kam komunikuar sot këtë qëllim edhe partnerëve të Shqipërisë të cilët gjithashtu kanë bërë dhe do të bëjnë deri në fund përpjekjen për të mos e lënë PD të kthehet nga fuqia që lindi për të drejtat dhe liritë e njeriut në një shkelëse të dhunshme të të drejtës së cdo njeriu. Të jemi të qartë, të pengosh njerëzit të votojnë është krim i rëndë dhe ky krim që nuk ka ndodhur as në vendet me demokraci shumë më të dobët se Shqipëria, në këtë vend nuk mund dhe nuk do ta lejojmë të kryehet. Nuk do ta lejojmë ne dhe askush

Nuk është nevoja që ta bëjmë Kavajën nesër vendin ku ky krim të tendohet dhe të ndëshkohet me çdo çmim, sepse nëse të ngujuarit në çadër dhe dëshpërimin e tyre kërkojnë shesh për të bërë një stërvitje me përmbajtje kriminale në Kavajë për të nxirë Shqipërinë sa të mundet dhe për të cënuar dhe dëshpëruar kë të mundet përpara 18 qershorit as ne dhe as Shqipëria, as partnerët tanë nuk kemi pse të bëhemi pjesë e kësaj stërvitje të shëmtuar , por kemi nevojë të zhvillojmë pasi ti kemi dalë çdo borxhi PD, ndeshjen e 18 qershorit.

Rama: Çadra për të destabilizuar vendin

Rama: Ka një plan për destabilizim të këtij vendi, që çadra është ngritur për ta vënë në jetë këtë plan. Këto nuk janë hamendje, por fakte.

Rama: 18 qershori nuk negociohet

Rama: Ndihem i qetë në ndërgjegjen time sepse kam bërë dhe po bëj gjithcka është e mundur në këtë drejtim. E bëj jo për ata që janë në cadër, por për demokratët e zakonshme që meritojnë respekt. Mekanizmi i ri institucional që kemi opropozuar për kontrollin e brenfdshëm të qeverisë gjatë zgjedhjeve garanton barazi dhe transparencë për të gjithë në garën zgjedhore. Dua tju them flm për mbështetjen që na jepni në këtë përpjekje për të lidhur fillin e humbur të PD dhe për t ëmos lënë asgjë pa bërë në funskion të gjithëpërfshirjes së procesit të 18 qershorit. Mos keni asnjë shqetësim sepse edhe pot ë doja të nmegociojë 18 qershorin nuk e kam të mundur pasi nuk është në dorën time. 18 qershori është përcaktuar në bazë të kushtëetutës për gjykimine partive nga populli. 18 qershori nuk mund të jetë pjesë e neogicatave të partive. Ju siguroj se nëse si ktyetar partie nuk kam asnjë të voglin shqetësim nëse pd is hkon deri në fund një trategjie vetëvrasje si kryeministër nuk dua të lë asnjë gur që qytetarët që duan të votojnë PD të kenë mundësi ta bëjnë në 18 qershor.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter