"Nderi i Kombit" - Emrat e 35 familjeve që shpëtuan hebrenjtë gjatë luftës

Në ditën botërore të Holokaustit, presidenti i vendit Bujar Nishani ka dekoruar 35 familjet dhe individët shqiptarë të cilët strehuan hebrenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Presidenti i Republikës i akordoi atyre dekoratën “Nder i Kombit” me motivacionin:

“Në vlerësim të aktit heroik e të pashembullt njerëzor për shpëtimin e hebrenjve nga përndjekja naziste në Shqipëri; për rolin dhe kontributin e paçmuar në lartësimin e vlerave të rralla e tradicionale shqiptare të mikpritjes, bujarisë dhe Besës si dhe për konsolidimin e harmonisë dhe bashkëjetesës shumëshekullore fetare të kombit tonë”

1- Familje Balla (Destan dhe Lime);

2- Familjes Biçaku (Mefail dhe Njazi);

3- Familjes Boriçi (Shaqir, Qamile dhe Bahrije);

4 -Familjes Budo (Shyqyri dhe Xhemile);

5- Familjes Çiftja (Agostin dhe Gjysepina, Margarita, Qezarina, Gjovana dhe Gjon);

6- Familjes Frashëri (Yshref, Emine dhe Mehmet)

7-Familjes Hoti (Fife Gjylbegu, Hasan, Çele dhe Vehbi Hoti);

8-Familjes Hoxha (Rifat dhe Fejzie);

9- Nuro Hoxhës (pas vdekjes);

10-Familjes Hoxha (Shaban, Savet dhe Hilmi);

11- Familjes Kadiu (Besim dhe Aishe);

12- Familjes Kasapi (Zyrha dhe Hamdi);

13- Mikel Kilicës (pas vdekjes);

14- Kasem Jakup Kocerrit (pas vdekjes);

15- Familjes Kona (Vasil dhe Kristina);

16 -Mihal Lekatarit (pas vdekjes);

17- Familjes Meça (Sulejman dhe Zenepe);

18-Muasil Dulajt (pas vdekjes);

19- Familjes Myrto (Abdulla, Ije dhe Shyqyri);

20 -Familjes Nosi (Vasil, Kelkira, Stiliano dhe Adelina);

21-Familjes Orgocka (Paskal dhe Lefkothea);

22 -Familjes Panariti (Isuf dhe Niqi);

23 -Familjes Pilku (Njazi dhe Liza);

24- Beqir Qoqjës (pas vdekjes);

25- Asllan Rezniqit (pas vdekjes);

26- Familjes Ruli (Metin, Aziz, Shpresa dhe Ali);

27- Familjes Sharri (Faik dhe Sabrije);

28- Familjes Sheko (Stavro dhe Nora);

29- Ali Sheqer Pashkaj (pas vdekjes);

30- Familja Shkurti (Petro dhe Magdalena);

31 – Eshref Shpuzës (pas vdekjes);

32- Familjes Toptani (Atif dhe Ganimet);

33- Familjes Veseli (Hamid, Xhemal, Vesel, Fatime dhe Refik);

34- Familjes Xhyheri (Qamil dhe Hanume);

35 -Familjes Zyma (Besim dhe Hiqmete).

Keqardhje shteterore per pamundesine e shpetimit te albanologut Norbert Jokli

Nishani:“Në këtë vend gjetën strehë dhe shpëtuan nga bisha naziste qindra, për të mos thënë mijëra hebrenj në arrati e sipër. Një keqardhje shtetërore do të desha ta shpreh për pamundësinë e shpëtimit të albanologut të vyer, Norbert Joklit, i cili fatkeqësisht përfundoi në kthetrat naziste, pavarësisht apeleve dhe thirrje për ndihmë të intelektualëve shqiptarë të kohës, sidomos atyre të shkolluar e të brumosur në Austri. Megjithatë njeriu bën aq sa ka mundësi. Shqiptarët bënë të pamundurën. Të paimagjinueshmen. Prandaj ata – të paktën me dhjetëra syresh, – sot janë shpallur dhe konsiderohen me plot meritë si: “Të Drejtë mes Kombesh”!

Izraeli na ndihmoi ne kohen e krizes ne Kosove

Nishani:Le të mos harrojmë që në kohën e krizës dhe gjenocidit serb në Kosovë, Shteti i Izraelit ishte i pari që u hodh në veprim duke ndihmuar politikisht, financiarisht dhe logjistikisht. Skenat e shpërnguljeve masive të vëllezërve dhe motrave tona në Kosovë, sidomos vagonët e trenave apo varganët njerëzorë mes dëborës, ngricës dhe acarit duke kapërcyer më këmbë male, kodra dhe fusha gjatë gjenocidit, u krahasuan menjëherë me eksodin biblik të hebrenjve dhe përndjekjen e tyre gjatë Holokaustit.

Foto me poshte eshte ceremonia e organizuar sot nga presidenti

