Elbasan, bursa në universitet për studentët me mesatare mbi 8

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit dhe Universiteti Shtetëror i New York-ut në Fredonia do të bashkëpunojnë në fusha të ndryshme me interes të përbashkët.

Përvec këtij rasti, UE ka lidhur kontrata përfituese për studentët dhe pedagogët në 40 universitete te ndryshme në vendet e Bashkimit Europian. Koordinatori për programet me jashtë, në Universitetin e Elbasanit, Gjolek Mera thotë se projekti me i ri që po financohet nga programi ‘Eramus plus’ do të ofrojë bursa me vlerë 250 euro për të gjithë studentët me mesatare mbi 8 që kanë kushte të vështira ekonomike në familjet e tyre.

Për të përfituar nga projekti ‘Eramus plus’ i akordimit të bursave, Universiteti i Elbasanit po shqyrton me kujdes dosjet e studentëve që kanë aplikuar.

