Ekstradohet nga Italia Oltion Caca, anëtar e grupit kriminal të Niklës

Një 23-vjeçar nga Krujë, i cili dyshohet se është pjesë e një grupi kriminal në Nikël është ekstraduar nga Italia drejt vendit tonë.

Policia thotë se ka ekstraduar Oltion Caca 23 vjeç nga Kruja, bashkë me disa persona të tjerë akuzohen për tentativën e vrasjes së Gentian Bejtjat por dhe për rrëmbimin e një furgoni me lëndë narkotike.

Policia sqaron se “Caca ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi me Vendimin Penal nr. 427, datë 23.12.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Vrasje me paramendim, mbetur në tentativë” “Shkatërrim prone me eksploziv”, “Prodhim dhe shitje të narkotikëve” dhe “Vjedhje me dhunë” parashikuar nga nenet 78-22, 152, 283 dhe 139 të Kodit Penal”.

Përmbledhje e ngjarjes së ndodhur:

Më datë 19.09.2016, shtetasi Oltion CACA ka tentuar të vrasë me eksploziv shtetasin G.B. duke i vendosur në automjet lëndë eksplozive, si pasojë e shpërthimit është plagosur shtetasi G.B.

Punonjësit e Policisë së Shtetit kanë tentuar të ndalojnë automjetin me drejtues shtetasin Oltion CACA, i cili është larguar me shpejtësi. Policia e ka ndjekur këtë automjet dhe pas ndjekjes, shtetasi i mësipërm e ka braktisur atë duke u larguar në këmbë.

Policia sekuestroi brenda në automjet 110 kg e 845 gr lëndë cannabis sativa.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Romën, u bë i mundur arrestimi i tij në Itali, duke u finalizuar me ekstradimin e tij drejt vendit tonë.

