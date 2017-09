Ekspertët e ICITAP, Porti i Vlorës çertifikohet me nivelin 2-të të sigurisë

Ekspertët e ICITAP monitoruan sot nga afër masat e sigurisë të marra në portin e Vlorës për luftën kundër trafiqeve të paligjshme dhe për antiterrorizmin, duke e çertifikuar atë me nivelin dy, që do të thotë i sigurtë dhe jo problematik. Ekspertët kontrolluan gjithë mjediset e portit për të parë nga afër zbatimin e masave të sigurisë. Përmes portit të Vlorës ka pasur shpesh herë përpjekje për të trafikuar lëndë narkotike.

