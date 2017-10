Reagim - Edhe Berisha në krah të Musabelliut: Sulm qesharak i piktorit dështak

Edhe ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në krah të këngëtarit Klajdi Musabelliu, i cili sot u përmend nga kryeministri Rama si një nga emërimet partiake në institucionet e shtetit.

Në një status në FB, Berisha thotë se sulmi që i bëri Rama këngëtarit është qesharak.

Statusi i Sali Berishës

Piktori deshtak kunder nje kengetari te talentuar!

Miq, sot, ne serine e sulmeve ne asamblene e partise siçiliste, njeriu me i sulmuar eshte kengetari i ri i talentuar Klajdi Musabelliu, nder te tjera edhe gazetar, sepse ai paska qene i punesuar ne Agjensine Kombetare te Burimeve Natyrore. Ky eshte sulm qesharak dhe absurd i nje piktori te deshtuar, qe vetem pak jave me pare. kritike boterore te artit krahasuan me zhgarravinat e nje adoleshenti te droguar zhgarravinat qe kishte afishuar me parate e takspaguesve ne Bienale te Venecias.

Ky sulm deshmon se sa i lig mund te behet dhe se ku mund te çoje verberia nga xhelozia nje artist deshtak! sb

/Oranews.tv/

