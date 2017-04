Tiranë - Dy të rinj tentojnë të vrasin punonjësin e kompanisë së makinave

Punonjësi i një shoqërie që jep makina me qira është tentuar të vritet me armë zjarri nga dy persona. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme (15 prill) rreth orës 15:00 në rrugën e Durrësit në kryeqytet.

“Tek zyra e një shoqërie qe jep automjete me qira, dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin për shkak të prishjes së kushteve të kontratës për qiradhënien e një automjeti , fillimisht kanë debatuar me pronarin e shoqërisë. Debati ka agravuar më tej dhe nje prej të dyshuarve ka tentuar të vrasë me armë zjarri punonjësin e kësaj shoqërie, shtetasin, L.Sh., 26 vjeç”, sqaron policia.

Blutë e kryeqytetit thonë se ky punonjes gjatë përleshjes fizike, ka arritur ti kape armën e zjarrit pistoletë njërit prej autoreve dhe pas kësaj dy personat janë larguar me vrap.

Policia ka arritur të identifikojë dy autorët e kësaj ngjarje dhe po punohet për kapjen e tyre:

– D. I., 24 vjeç, banues në Tiranë

– S. T., 26 vjeç, banues në Tiranë

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit me silenciator, tip “Zastava”, me 5 (pesë) copë fishek kalibër 7.65 mm.

