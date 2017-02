"Free Taxi" - Dy taksistë kapo të rrjetit të prostitucionit. Ja skema

Dy taksistë ishin kapot e grupit të shfrytëzimit të prostitucionit i i cili u shkatërrua dje, 6 shkurt 2017, falë një operacioni të koduar “Free Taxi”.

Policia e Tiranës publikon skemën si funksiononte.

Mariglen Ahmetaj dhe Arben Bici janë në krye të këtij grupi. Në varësi të tyre janë Kujtim Karamuça edhe ky me funksion taksist dhe Elton Shtrepi me detyrë efektiv policie të cilët mbanin konktatet me taksistët.

Gjithashtu -Fllanxe.A ,37 vjece me shtetësi Maqedonase dhe banuese në Tiranë e njohur dhe si “Ana”dhe Ambra .I, e njohur si Erisa kishin rekrutuar 9 vajza që shfrytëzoheshin për prostitucion.

Klientet siguroheshin prej organizatorëve (taksistët).

“Ana” dhe Kujtim Karamuça kishin në varësi

P. K., 41 vjeç, banues në Tiranë, “TAKSIST”. Ndaluar për veprën penale të “Mos kallzimit të krimit”, parashikuar nga Neni 300 i Kodit Penal.

A. B., 28 vjeçe, banues në Elbasan, proçeduar për veprën penale të “Prostitucionit”.

7. J. S., 35 vjeçe, banuese në Tiranë, proçeduar për veprën penale të “Prostitucionit”.

5. O. P., 26 vjeçe, banues në Tiranë, proçeduar për veprën penale te “Prostitucionit”.

dhe M.Gj

Ndërsa Erisa kishte në vartësi



6. I. Gj., 28 vjeçe, banuese në Elbasan, proçeduar për veprën penale të “Prostitucionit”.

10. G. H., 32 vjeçe, banuese në Tiranë, proçeduar për veprën penale të “Prostitucionit”.

9. M. T., 22 vjeçe, banuese në Tiranë, proçeduar për veprën penale të “Prostitucionit”.

Shuma per çdo klient shkonte nga 50 në 150 euro.

Aktiviteti i tyre kriminal kamuflohej dhe lehtësohej nëpërmjet aktivitetit si taksist duke bërë të mundur transportimin e vajzave që ushtrojnë prostitucion në Hotele dhe ambjente të tjera (që njësohen me to), për të kryer prostitucion.

Gjithashtu dyshohet se këta shtetas në disa raste kanë siguruar dhe lëndë narkotike të llojit kokainë, të cilën ua shisnin klientëve.

