Burgimi - Dy shqiptarë kapen me fabrikë kanabisi në Britani prej 100 000 paund

Dy emigrantë shqiptarë me qëndrim të paligjshëm në Britani do të përballen me burgim, pasi janë kapur me një fabrikë kanabisi në Gloucester.

Shqiptarët e arrestuar janë Muj Toskaj, 24-vjeç, dhe Blerim Mustavataj, 29-vjeç, të cilët janë paraqitur pranë Gjykatës së Magjistraturës në Cheltenham nën akuzën e prodhimit të drogës të klasit B. Ata u arrestuan të dielën nga policia në rrugën “Barton”, teksa kishin krijuar një fabrikë të prodhimit të kanabisit me vlerë mbi 100 mijë euro.

Aksioni nisi pasi ishin dëgjuar zhurma brenda ndërtesës, ndërsa pas kontrollit u gjet kanabisi, i cili përpunohej në mënyrë profesionale.

Policia ka kapur 189 bimë kanabis gjithsej, si dhe mjete të tjera. Policia i tha gjykatës se vlera e drogës është nga 52 mijë paund deri në 159 760 mijë paund. Burrat janë deklaruar fajtor për akuzën.

Gjykatësi i çështjes tha se dënimi do të vendoset më 10 shkurt. Shqiptarët do të jenë paraburgim deri atëherë.



/Ora News/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter