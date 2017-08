Aksident - Dy makina dhe një motor përplasen në Velipojë, plagoset i riu

Dy makina dhe një motor u përfshinë në një aksident automobilistik gjatë pasdites në Velipojë.

Ngjarja u regjistrua rreth orës 18:50, në vendin e quajtur rruga Nr.4, fshati Pulaj, ku mjeti tip “Kia” me targë FE 567 MC me drejtues shtetasin S. T. banues në Shkodër, mjeti tip “Ford” me targë SS 319 EK me drejtues shtetasin I. G. banues në Shkodër dhe motori tip “Lifan” me drejtues shtetasin E. V, 22 vjeç banues në fshatin Ças janë përplasur mes tyre.

Si pasojë e këtij aksidenti ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motorit E. V. i cili është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër me dëmtime të lehta dhe jashtë rreziku për jetën.

Veprimet po kryhen me grup hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/Oranews.tv/

