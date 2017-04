Durrës - Konflikti për qiranë, vëllezërit vrasin me thikë pronarin e picerisë

Një 60-vjeçar është vrarë mbrëmjen e sotme me thikë në qytetin bregdetar të Durrësit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë lagjes numër 1 të qytetit, ndërsa viktima është identifikuar si shtetasi Agim Arapi, pronar i një picerie.

Policia ka identifikuar dhe arrestuar tre autorët e dyshuar për vrasjen, vëllezërit Kostandin dhe Kujtim Ekonomi dhe Jurgen Kurtin që mësohet se është dhëndri i Kostandinit.

Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se tre personat fillimisht janë konfliktuar fizikisht me viktimën në piceri dhe më pas e kanë goditur disa herë me thikë duke i shkaktuar vdekjen.

Nga hetimet papraprake dyshohet se shkak të ketë qenë konflikti për qiranë.

/Ora News/

