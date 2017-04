Nisin hetimet - Durrës, 18 plumba në drejtim të banesës së një 39-vjeçari

Plot 18 plumba janë shtënë në drejtim të banesës së shtetasit E.T në fshatin Shkallë në Manzë. Sipas policisë së Durrësit, ngjarja ka ndodhur pas mesantës dhe fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.

Policia sqaron se: Më datë 27.04.2017, rreth orës 00:35, në fshatin Shkallë, Manëz, Durrës, persona të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të banesës së shtetasit E.T. 39 vjeç. Me të marrë njoftim menjëherë në vendngjarje kanë shkuar Efektivet e Policisë. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 18 gëzhonja.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter