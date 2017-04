Intervista në Ora News - Duka: Opozita nuk hyn në zgjedhje. Meta President avantazh për Ramën

Propozimi i kandidaturës së Ilir Metës për President të Republikës nuk ka ndryshuar asgjë për opozitën.

Kreu i PAA-së, Agron Duka, në një intervistë për Ora News tha se opozita mbetet e vendosur për të mos hyrë në zgjedhje pa një qeveri teknike.

Intervista e plotë

Meta President, e pritshme- Ishte një nga opsionet e mundshme për të gjetur ekuilibrat për pushtet mes mazhorancës, shpesh herë përflitej që mund të ndodhte kjo që ndodhi. Nuk është se u çudita.Asnjëherë nuk më ka shkuar mendja se mund të ishte Vasili kandidaturë për President, kur flitet për kandidaturat gjithmonë të parat janë hedhur për konsum, ai finali gjithmonë ka dalë në kohën e duhur. Më çuditin seancat, që duken farsë teatrale pa kandidatura, me gjoja thirrjen e opozitës për të gjetur kandidaturë të përbashkët, sepse tashmë ata e dinin që opozita nuk merrte pjesë në seancat plenare për zgjedhjen e Presidentit. Doli dhe Basha me deklaratën që Presidenti të zgjidhet nga populli. Në fund do mbetemi në një kandidaturë të vetme të mazhorancës, u bë zoti Meta. Besoj që nuk ka njeri të thotë që nuk është bërë për shkak të ekuilibrave mes aleatëve PS dhe LSI.

Opozita nuk mbështet Metën- Opozita nuk e mbështet kandidaturën e dalë. Unë të them të drejtën kam njohje me zotin Meta por nuk jam në vështirësi të them se derisa jemi në politikë, unë do të mbaj qëndrimin e opozitës dhe nuk do marr pjesë në Kuvend.

