Intervistë për Ora News - Dritan Ylli: Zgjedhjet pa opozitën nuk garantojnë stabilitet

Kandidati i LSI për Shkodrën Dritan Ylli shprehet se zgjedhjet pa opozitën janë absurde. I ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora Neës Ylli thotë se PS e PD kanë frikë nga vota e lirë, nisur nga fakti që nuk po i japin zgjidhje krizës politike. Edhe pa Metën kryetar shprehet Ylli LSI do te jetë force e parë në Shkodër dhe gjithë Shqipërinë.

Kur ende kërkohet një zgjidhje për situatën LSI vlerëson se është absurde të shkohet në zgjedhje pa opozitën. I ftuar ne studion e Ora Neës anëtari i kryesisë dhe i dyti në listën e kandidatëve të LSI në Shkodër Dritan Ylli thotë se fakti që nuk po i jepet zgjidhje situatës tregon një frikë të dy palëve PD e PS nga vota e lirë

Ylli: Është absurde për secilin prej qytetarëve të këtij vendi që jeton në 27 vite pluralizëm. Nuk është aspak e këndshme të dëgjoj dhe të shkojë në zgjedhje pa opozitën. Fakti që nuk po gjendet një zgjidhje për të bërë zgjedhje me standard. Fakti që ka një lloj frike nga vota e lirë ndoshta. Të dyja palët, mbase kjo është edhe një frikë nga rritja e LSI.

Po si do të jetë LSI pa Ilir Metën? Përkundër zërave që e shohin partinë pa kryetarin, Ylli mendon se partia do ketë një rritje në elektorat.

Ylli: Duke qenë se Meta si President LSI do të ketë një rritje më të madhe. Unë jam i nderuar të jem pjesë e kësaj liste që të kontribuoj si një vlerë e shtuar në fitoren e madhe, bashkë me 11 kanidatët e tjerë me një fitore të madhe të LSI në Shkodër për të nxjerrë LSI forcë të parë politike në këtë qark.

Dritan Ylli është përzgjedhur i dyti në listën e 11 kandidatëve në qarkun e Shkodrës.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter