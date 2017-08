Raporti - Drejtoria e Pastrimit të Parave vendosi 33 gjoba gjatë 2016-s

Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka vendosur 33 gjoba përgjatë vitit 2016 me një shumë totale prej 30 milionë lekë.

Prej tyre, 10.7 milionë lekë gjobë kanë marrë bankat e nivelit të dytë, me 4 milionë më shumë se në vitin 2015.

Ndërsa zyrat e këmbimit valutor duket se kanë një përmirësim krahasuar me raportin e shkuar ku janë vendosur 5 gjoba me 3.5 milionë lekë, nga 6.8 milionë të vendosura një vit më parë.

Po ashtu 11 noterë janë ndëshkuar me 3.4 milionë lekë. Gjatë kontrollit të të dhënave, në katër raste janë gjetur me shkelje lojërat e fatit me 3.6 milionë lekë gjoba, por dhe shoqëritë e ndërtimit me 4 raste me 3.8 milionë lekë të ndëshkuara. Në vitin 2014 për shoqëritë e ndërtimit u vendosën 11 gjoba dhe në vitin 2015, 15 gjoba.

Agjencia e Parandalimit të Pastrimit të Parave thekson se përveç inspektimeve në vend, janë vlerësuar edhe praktikat e raporteve të vetëkontrollit apo indice të tjera nga monitorimi në distancë i subjekteve për shkelje të detyrimeve.

Po ashtu në raportin vjetor bëhet e ditur se gjatë vitit 2016 janë arkëtuar 31’786’000 lekë në total, nga të cilat: − 17’660’000 lekë janë arkëtime nga masat administrative të vendosura në vitin 2016 dhe − 14’126’000 lekë janë arkëtime të masave administrative të mbartura nga vitet e mëparshme. Nga masat administrative të vendosura gjatë këtij viti, 19 prej tyre janë arkëtuar, ndërsa pjesa tjetër ka vazhduar ankimimin në rrugë gjyqësore.

Për të rritur efikasitetin e ekzekutimit të masave administrative DPPPP-ja ka ndjekur n vijimësi fazat e ekzekutimit dhe ka kërkuar informacion nga zyrat përmbarimore për statusin dhe fazën e ekzekutimit të detyrueshëm.

Gjatë këtij viti janë 32 çështje gjyqësore të përfunduara, për të cilat janë dhënë 24 vendime nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë dhe janë dhënë 8 vendime nga Gjykata Administrative e Apelit.

Në përfundim të proceseve gjyqësore janë analizuar praktikat në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të procedimit administrativ si dhe të unifikimit të tyre.

/Ora News.tv/

