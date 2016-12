"Para dhe Pasuri" - Drejtori i Policisë Rrugore: Kujdes me alkoolin, ndëshkim kush shkel ligjin

Policia Rrugore do jetë e dislokuar në rrugë natën e ndërrimit të viteve, në krah të forcave të rendit. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Rrugore Ardi Veliu tha për Ora News se do të ndëshkohen rëndë të gjithë shkelësit e rregullave të qarkullimti rrugor dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve që abuzojnë me alkoolin.

Policia Rrugore ka kaluar në gatishmëri të plotë për menaxhimin e trafikut në këto ditë festash dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Drejtori i Policisë Rrugore, Ardi Veliu ka zbardhur në rubrikën “Para dhe Pasuri” të gazetares Aurora Sulçe planin e masave që po ndërmerret në bashkëpuinim me policinë e rendit.

Patrullat e rrugores dhe blutë e rendit do të jenë të pranishme në pikat më problematike përsa i përket trafikut dhe aksidenteve brenda qyteteve, si dhe në rrugët nacionale.

Ardi Veliu: Prej 10 ditësh ka kaluar në gatishmëri të përforcuar. Në komunikim të vazhdueshëm ditor me drejtoritë vendore të policisë ka bërë prezentë mënyrën e organizimit të shërbimit ku duhet të përqëndrohet vëmendja kryesore për organizimin e shërbimit. Alternimin e shërbimit jo vetëm fiks por edhe në lëvizje. Ndërkohë duke kërkuar edhe bashkëpunimin e shërbimeve të patrullave të rendit, duke u përqëndruar në zonat urbane dhe duke rritur prezencën e policisë rrugore në akset kryesore.

Kreu i Policisë Rrugore apelon drejtuesit e mjeteve që të moskonsumojnë pije alkoolike natën e ndërrimit të viteve. Ai paralajmëron kontrolle të shtuara dhe penalitete të ashpra në rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor.

Ardi Veliu: I gjithë shërbimi i policisë rrugore është i pajisur me dragera dhe do të përdori alkool testet dhe pasojat e përdorimit të alkoolit krahas gjobave shoqërohet dhe me pezullim të lejes.

Ditët e fundit të vitit janë ndër më të ngarkuarat përsa i përket trafikut dhe aksidenteve, për shkak të shtimit të mjeteve në qarkullim nga kthimi i një pjesë të emigrantëve për festa në atdhe.

Sipas të dhënave zyrtare, deri në nëntor të këtij viti numri i aksidenteve arriti në 1792 duke shënuar një rënie prej 200 ngjarjes të tilla kundrejt vitit 2015.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter