Gabim shtetëror, jo njerëzor! - “Drejtësi për Himarën”, babai i studentes kërkon rihapjen e hetimeve

5 vjet nga tragjedia e Himarës ku humbën jetën 13 të rinj, familjarët e viktimave kërkojnë rihapjen e hetimeve për këtë ngjarje. Ora News ishte në familjen Stafa në Krujë, ku mes lotëve familjarët ngrejnë dyshime se nuk bëhet fjalë për gabime njerëzore, duke iu drejtuar institucioneve hetim të plotë.

Në familjen Stafa, prej 5 viteve lotohet për humbjen e Dorinës, studente e Universitetin e Elbasanit që humbi jetën tragjikisht në aksidentin e Himarës.

Kujtimet e lëna pas të 21 vjeçares, blloqet e shënimeve apo vargjet në poezi, ruhen me fanatizëm nga familja e cila sot flet duke kërkuar drejtësi.

Familja Stafa, por edhe familje të tjera që sot humbën fëmijët e tyre kërkojnë rihapjen e hetimeve për atë ngjarje.

Ata dyshojnë se nuk bëhet fjalë për gabim njerëzor, por shtetëror.

Hasan Stafa: Jemi të zhgënjyer nga strukturat shtetërore, nga këto qeveritarë të pandershëm, qeveritarë të korruptuar. Ne kemi kërkuar riekspertimin e asaj tragjedie. Ky nuk është një gabim njerëzor, është një gabim shtetëror. Ende ne vazhdojmë gjyqet dhe nuk kemi një përgjigje.

Hasan Stafa, denoncon edhe një tjetër fakt që e konsideron një vrasje të dytë dhe një dhimbje të pakapërcyeshme. Ai thotë se janë ofruar në trajtë dëmshpërblimi para nga 5-10 mln lekë.

Hasan Stafa: Ne nuk duam fare para. Ato 10-15 milion lekë të vjetra që na janë ofruar për ne është një rivrasje e dytë. Dorina sot do të ishte një intelektuale, do të ishte një mësuese, do të ishte një nënë, do ishte një prind, do të linte trashëgimtarë.

Në 21 maj 2012, autobusi me studentë të gjuhë- letërsisë të universitett “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan ra në humnerë në Qafë të Vishës, pranë Himarës.

Në këtë aksident tragjik humbën jetën 13 persona, 11 prej të cilëve student. Mes viktimave ishte dhe shoferi i autobusit dhe i fejuari i njërës prej studenteve.

