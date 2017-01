“Brenga ime shqiptare” - Drama e familjes italiane Terrusi pasi refuzuan dashurinë e Enver Hoxhës

Aurelia ishte dashuria e mohuar për diktatorin Enver Hoxha dhe më pas në shenjë hakmarrje, regjimi i dënon bashkëshortin në burgun e Burrelit. Kjo dramë e një familje italiane vjen në librin “Brenga ime shqiptare”, ku Aldo Terruzi rrëfen me dokumente origjinale dhe hedh dritë mbi historinë e famliljes së tij.

Që prej 1993 kohë kur mbërriti në Shqipëri, italiani Aldo Terrusi kërkon eshtrat e të atit, Renatos në tokën e shqiponjave.

Ai ishte ende fëmijë kur regjimi i Enver Hoxhës i burgosi babain, Renato Terrusi në burgun e Burrelit ku edhe u nda nga jeta pa mundur ti thotë lamtumirë të birit dhe bashkëshortes Aurelia.

Drama e familjes Terrusi rrëfehet në librin e titulluar “Brenga ime shqiptare”, ku në kërkim të origjinës dhe historisë, Aldo zbulon se përndjekja ndaj babait ti tij, në atë kohë Drejtor i Bankës së Vlorës, nga diktatori ishte një hakmarrje për refuzimin që Aurelia, nëna e tij i kishte bërë atij në rininë e tyre.

Enver Hoxha dhe Aurelia u panë për herë të parë në rrugicat ngushta të Gjirokastrës dhe vazhdimisht diktatori kërkoi me këmbëngulje dashurinë e Aurelias, madje ai i kishte propozuar asaj të fejoheshin.

Në këtë libër hidhet dritë me fakte e dokumente për përndjekjen që diktatori i bëri Renato Terruzit.

Por kërkimet e Aldo Terrusit deri më tani rezultuan të kota, dhe sot ai i kërkon shtetit shqiptar një varr për babain e tij.

Aldo Terrusi: “Çdo herë që unë kam folur me dikë, dy, tre apo katër persona, të gjithë më thonin versione të ndryshme dëshmie. Nuk mund të ecim përpara duke thënë se po kërkojmë apo do bëjmë. Të gjithë pushtetet nuk kanë bërë asgjë për eshtrat e viktimave të komunizmit. Sa herë që unë vij në Shqipëri për të folur me dikë, kur kthehem pas 2 muajsh ai nuk është më dhe as ka lënë shënim për informacionin që kërkoja dhe me duhej t’ia filloja nga e para. Politika shqiptare është thellësisht në konflikt me këtë çështje, është vendosur kuadri ligjor, por në zbatim nuk bëhet asgjë”.

Ish-drejtoresha e Arkivit, Nevila Nika dhe Agron Tufa kërkojnë që për këtë çështje të bëhet më shumë.

Nevila Nika: Si Aldoja ka dhe familje të tjera italiane që kërkojnë të afërmit e tyre, nuk gjenden më, nuk ka asnjë shenjë.

Agron Tufa: Janë ngritur edhe organizma, edhe institucione, janë ndarë dhe buxhete që quheshin task-forcë që nuk dihet se çfarë është bërë me to.

/Oranews.tv/

