Takimi - Doda: Borchardt tha që mospjesëmarrja e PD në zgjedhje një fjali në raport

Tre ambasadorë, ai i SHBA-ve Donald Lu, e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin dhe ai i OSBE, Bernd Borchardt, zhvilluan sot një takim me disa prej partive të vogla parlamentare.

Megjithëse nuk ka deklaratë ende nga ana e ambasadorëve, deputetja dhe kryetarja e grupit të PDIU-së, Mesila Doda zbuloi një detaje nga ajo çfarë ka deklaruar ambasadori i OSBE.

Sipas Dodës, Borchardt ka thënë gjatë takimit se mos pjesëmarrja e Partisë Demokratike në Zgjedhje, do të jetë vetëm një fjali në raportin e OSBE/ODIHR, raport i cili del zakonisht 6 muaj zgjedhjeve.

Doda: Anëtarët e opozitës ngritën shqetësimet e tyre dhe më pas unë pata një bisedë jo shumë miqësore me ambasadorin e OSBE, i cili ka deklaruar se mos pjesëmarrje e opozitës do të jetë një problem, por do të jetë një fjali në raportin e OSBE/ODIHR, ndërsa ndryshimi i Kodit dhe kërkesa për të dhënë më shumë transparencë, administrim dhe numërim i të gjitha partive parlamentare në zgjedhje, ky po do të ishte një problem shumë i madh dhe ODIHR këtë nuk do ta lejonte.

/Ora News.tv/

