Shkodër - Dje u raportua si aksident, ja e vërteta e ngjarjes në Bërdicë

Një 35 vjeçar ra në prangat e policisë së Shkodres pasi ka qëlluar me armë zjarri pranë banesës së një personi tjetër, pas disa konflikteve të vazhdueshme midis tyre për motive banale. Ngjarja një ditë më parë u raportua si aksident në aksin rrugor Shkoder – Velipojë, por pas hetimeve të eksperteve dhe marrjes në pyetje të shtetasve në fjalë, ka rezultuar se Anton Preçi pas konflikteve të njëpasnjëshme, teksa ka qenë duke drejtuar mjetin e tij tip “ëolksvagen” në fshatin Berdice i ka ndërprerë me qëllim rrugën 54 vjeçarit Nikoll Deda i cili ka qenë në makinën e tij tip “Fiat” duke e nxjerre nga rruga.

35- vjecari nuk është mjaftuar vetëm me ndërprerjen e rrugës pasi është larguar nga vendngjarja ka shkuar në shtëpinë e 54- vjecarit me të cilin kishte konflikt, ku ka qëlluar me armë zjarri kallashnikov në ajër dhe është larguar, duke krijuar panik tek familjarët dhe fqinjët e tij.

Në vendngjarje ka mbërritur policia, e cila ka bërë të mundur arrestimin e tij pak minuta pasi është larguar, duke parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale, e cila mund të kishte pasoja fatale për të dyja palët. Mes autorit dhe bashkefshatarit kishte nje konflikt per motive te dobeta, i cili kishte nisur qe prej 3 vitesh.

Mësohet se edhe përpara 3 muajve mes tyre kishte ndodhur një përplasje fizike, e siç duket debati ka mbetur i hapur. Policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja, model 56, kalibër 7.62 mm. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprat penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, “Prishja e qetësisë publike”, “Kanosja” dhe “Shkatërrimi i pronës”.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter