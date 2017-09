"Ekopolitikë" - Diskutimi publik për mbetjet, Feruni: AKIP platformë për qeverinë

Ambientalisti Lavdosh Feruni tha në studion e “Ekopolitikë” me gazetaren Aurora Sulçe se AKIP do ti ofrojë një platformë qeverisë gjatë diskutimit publik për mbetjet.

Feruni: Ne si AKIP jemi shumë të motivuar dhe do ti ofrojmë një platform në këto diskutimet qeverisë sesi e mendojmë ne duke u mbështetur në qytetarë, por edhe në ekspertë, përfshi dhe ekspertët që janë këtu, edhe ekspertë të huaj.

Mund të them parapakisht që kjo mund të realizohet farë mirë, menaxhimi me standardet europiane edhe në Shqipëri nëse ka një angazhim politik për këtë.

Kërkon mbështetje edhe me buxhet, pra në vend të investojmë me incineratorë të investojmë në ndarje të burim të mbetjeve, edhe politikat fiskale duhen përfshirë, edhe edukimi duhet përfshirë, edhe promovimi nga format nga më të ndryshmet që të angazhohet e gjithë qytetaria për këtë. Kjo do të ndodhë nëse merret seriozisht diskutimi publik që do bëhet.

