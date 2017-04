Arsimi profesional - Diplomohen 35 të rinj nga Akademia e Mikëpritjes dhe Turizmit

35 të rinj janë diplomuar nga Akademia e Mikpritjes dhe Turizmit. E pranishme në ceremoninë e diplomimit, Ministrja e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë Olta Xhaçka tha se në arsimin profesional është vendosur një standard i ri. Ndërsa Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj u shpreh se arsimi profesional garanton punësim më të shpejt të të rinjve.

Mariglen Sallaku eshte njeri prej 35 të rinjve te diplomuar nga akademia e Mikëpritjes dhe Turizmit. Ai shprehet si diploma i garanton nje pune te sigurt dhe rroge te larte

E pranishme ne ceremonine diplomimit te te rinjve, Ministrja e Mireqenies Sociale dhe Rinisë, Olta Xhaçka tha se eshte vendosur nje standard i ri ne arsimin profesional

Olta Xhaçka: Qeveria dhe ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë e kanë prioritet investimin potencialin e të rinjve me aftësitë, kreativitetin dhe diversitetin.

Kryetari Bashkise Tirane Erion Veliaj u shpreh se ka marre fund koha e trajnimeve pa produkt

Erion Veliaj: Nuk njoh një rast që dikush të ketë gjetur keq nga fakti që ka bërë me ndershmëri me punë e cila i ka siguruar jetesën. Unë besoj se problemet më të mëdhaja na vijnë nga politikanë apo njerëz me pozita që skanë prekur punë me dorë dhe mendojnë që njerëzit janë miza dhe statistika.

Akademia e Turizmit ka vendosur nje bashkepunim te sukseshem me bizneset e turizmit ndërsa programet jane pershtatur sipas nevojave qe ka biznesi per profesioniste.

