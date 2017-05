Digjet banesa në Shkodër, kati i parë shërbente si lokal

Një banesë dy katëshe u shkrumbua nga flakët e zjarrit në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në qender të qytetit të Shkodres, ngjitur me polikliniken. Ajo funksiononte në katin e parë si lokal, ndërsa në të dytin ishte e pabanuar dhe fatmirësisht në momentin e rënies së zjarrit nuk ka patur persona brenda.

Gjithçka ka nisur rreth orës 00.30 minuta, kur kamarieri ka qënë duke mbyllur aktivitetin dhe në moment ka konstatuar flakët në katin e dytë të ndertesës. Menjëherë ai ka njoftuar shërbimin zjarrfikës dhe ka dalë jashte mjediseve te lokalit, ndërsa flakët në pak minuta nuk kanë vonuar të përhapen, të favorizuara nga ndërtesa e vjeter.

Konstrukti prej derrase i pjesës së çatisë është përfshirë i tëri në flakë dhe ndërhyrja e zjarrfikesve ka qënë e pamundur të shpëtojë diçka, por thjesht flaket janë neutralizuar që të mos përhapeshin në ndertesat e vjetra që ishin ngjitur me shtëpinë dy katëshe.

Për minuta të tëra shërbimi zjarrfikes ka luftuar me flakët, ndërsa në të gjithë zonën u bë shkeputja e energjise elektrike me qëllim që të mos kishte pasoja të tjera. Demet përllogariten të konsiderueshme, kryesisht në katin e parë të banesës ku ndodhej lokali, i cili deri 1 orë përpara ngjarjes ka qënë i populluar me kliente. Sipas hetimeve të para të eksperteve shkak i renies së zjarrit dyshohet të ketë qënë shkendija elektrike, e nisur pikërisht në katin e dytë, ku si pasojë e rrjetit të amortizuar ajo nuk ka vonuar të përhapet në pjesën tjetër të objektit.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter