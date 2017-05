Dhunon biznesmenin e makinave me qira dhe ikën, arrestohet në Rinas

Arrestohet në aeroportin e Rinasit një 28-vjeçar të shpallur në kërkim policor. Në pranga ka rënë Martin Allka, banues në Mbrostar Ura, Fier.

Policia bën me dije se ndalimi i këtij shtetasi u bë pas kallzimit të bërë nga shtetasi E.S, 34 vjeç.

Ky i fundit, pronar i një biznesi për dhënie të makinave me qira, ka deklaruar se Allka e ka plagosur me mjete të forta dhe i ka shkatërruar me dashje biznesin e tij.

Gjithashtu, shtetasi Martin Allka, nuk i është bindur urdhërit të punonjësit të policisë duke u larguar nga vendi i ngjarjes, por që më pas u arrestua në aeroport.

Allka akuzohet për veprat penale “Plagosje e lehtë me dashje”, “Shkatërrim prone” dhe “Mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit të policisë së rendit publik”.

/Oranews.tv/

