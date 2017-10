Denoncimi - BOOM: Dhunohet australiania, polici e fton për jetë nate

Dashuria e solli nga Australia në Shqipëri!

Në redaksinë e emisionit “BOOM” në RTV Ora News ka mbërritur një denoncim nga një shtetase nga Australia, e cila është dhunuar nga i dashuri i saj shqiptar.

Denoncuesja tregon historinë me të dashurin e saj shqiptar, dhunën e ushtruar nga ai dhe sorollatjet në dyert e policisë për ta denoncuar atë, deri tek ngacmimet e një efektivi duke e ftuar atë për jetë nate.

Gruaja rrëfen se pasi u dashurua me banakierin shqiptar në vitin 2013, vendosi që të shkëputej përfundimisht nga Australia dhe të vendoset në Tiranë, për të filluar një jetë të re me të dashurin e saj.

Ajo thotë se la gjithçka në Australi, shiti çdo gjë dhe u vendos në Shqipëri.

Denoncuesja rrëfen për mikrofonin e BOOM se i dashuri i saj në fillim ishte një person i mrekullueshëm dhe sillej shumë mirë me të. Por kur u kthye për të jetuar në Shqipëri gruaja u përball me një sjellje krejt ndryshe të të dashurit të saj.

Pasi vendosi ti japë fund lidhjes me të, ajo është përballur me dhunën e tij. Aq sa ai e rrihte edhe në gjumë, pasi ata edhe pse ishin të ndarë, ndanin të njëjtën shtëpi.

Pas këtyre akteve të dhunës, shtetësja nga Australia vendos ta denocojë në polici, por edhe aty u përball me një situatë të vështirë. Ajo tregon se ashtu siç ishte e dhunuar, e mbuluar me gjak, ajo shkon në rajonin e policisë 2, ku aty ka qendruar 11 orë, ndërsa personi që e dhunoi në momentin e arrestimit ka qendruar vetëm 3 orë.

Ajo nuk arriti të merrte dot urdhërin e mbrojtjes.

Shtetesja austrialiane u detyrua që të bëjë për të dytën herë denoncimin në mënyre që të perfitojë urdhër e mbrojtjes pasi për herë të parë askush në komisariat nuk e njoftoi që duhej të paraqitej në gjykatë.

Australiane ftohet për jetë nate nga polici

Denoncuesja rrëfen se gjatë kohës së qëndrimit në komisariat i është afruar një efektiv policie, i cili i ka dhënë numrin e telefonit për ta kontaktuar atë në rast të ndonjë shqetësimi. Por pas disa kohës polici i dërgon disa mesazhe ku e fton shtetasen nga Australia për jetë nate

Çështja e shtetases australiane është në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë.

Pas peripecive në komisariatin e policisë nr 2 në kryeqytet dosja e shtetases austrialiane dorëzohet në prokurori. Në përfundim të hetimeve prokuroria e Tiranës mbi bazen e materialit kallëzues të referuar nga policia gjyqesore në komisariatin e policise nr 2 ka regjistruar procedim penal ndaj ish të dashurit të kësaj shtetase për vepren penale “dhunë në familje” të parashikuar nga neni 130/a paragrafi 1 i kodit te procedures penale .

Për organin e akuzes ish i dashuri i denoncueses ka konsumuar këtë vepër penale dhe për të provuar këtë akuze para gjykates së rrethit gjyqesor Tirane janë dorëzuar në daten 31.07.2017 kërkesa e prokurorise dhe 11 dokumente përfshire edhe aktin mjeko ligjor që tregon se ndaj kësaj shtetase është ushtruar dhunë dhe ka pësuar dëmtime që sjellin humbjen e aftësisë se perkohshme ne pune deri ne 9 dite.

Në përfundim të hetimeve nga prokuroria kjo e fundit dërgoi për gjykim procedimin penal ne ngarkim të ish të dashurit të shtetases austrialiane.

Kjo çështje tashmë është në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë.

Denoncimi i shtetases nga Australia në BOOM

Për herë të parë erdha në Shqipëri sepse kisha dëgjuar se ishte e bukur, me një natyrë të bukur dhe me një histori interesante. Kur erdha këtu kuptova që isha në një vend shumë miqësor. Ditën e dytë të qëndrimit këtu mu ofrua një punë dhe vendosaa të qëndroj një vit që të eksploroja një tjetër lloj kulture këtu. Disa muaj më vonë teksa isha në një lokal u njoha me banakierin dhe ai u bë i dashuri im. Kjo ndodhi në dhjetor të 2013. Rashë në dashuri me të, ai ishte i mbrekullueshëm në fillim. Në fund të vitit unë shkoj në Australi dhe praktiksht hoqa dorë nga jeta atje, shita gjithçka kisha dhe u ktheva këtu që të qëndroja me atë. Kur u ktheva sjellja e tij filloi të ndryshonte. Ai po përkeqësohej dita ditës dhe kjo ishte e papërballueshme për mua kështu që unë vendosa ti jap fund lidhjes me të dhe reagimi i tij ishte duke me rrahur ndërkohë që isha në gjume. Ishte ora 3 e mëngjesit kur une u shtriva për të fjetur dhe një orë më vonë ai vjen në shtëpinë time të cilën e ndanim bashkë dhe u zgjova nga grushtat që më jepte në fytyrë. Kjo ndodhi në orët e para të mëngjesit të dites së dielë më date 28 maj 2017.

Sapo ai u largua une telefonova mamanë time në Australi. Isha e traumatizuar nuk dija se çfarë të beja. Mamaja me tha të shkoja në polici ose në spital. Komisariatin e policies nr 2 e kisha afër dhe shkova menjëherë atje. Kalova plot 11 orë atje. Ishte shumë e vështirë, në fillim personat që ishin aty në komisariat nuk po me prisnin, nuk mu ofrua asnjë ndihmë mjekësore pasi isha e mbuluar në gjak, nga hunda ime rridhte gjak, duart i kisha të mbuluara me gjak. Nuk pushoja dot së qari. Gjeja më e tmerrshme është që unë qëndrova 11 orë në Komisariatin e Policisë ditën e parë që të bëja denoncimin dhe ai kur u arrestua qëndroi vetem 3 ore brenda ne qeli. Praktikisht unë qendrova më gjatë në komisariatin e policisë si viktimë, se ai që akuzohej për krimin .

Ata hartuan një kërkesë për urdhër mbrojtje rreth orës 8.30 të mëngjesit dhe e dërguan në gjykatë dhe ne 3 orët në vazhdim punonjësit në komisariat i shpenzuan duke u përpjekur të më bindin qe të mos bëja kallëzim kundër tij. Sipas tyre ishte një sherr në çift por unë ju thashë qe nuk ishte i tillë pasi une isha ne gjumë në krevatin tim. Ata insistuan duke më thënë që është hera e parë që ai bën një gjë të tillë dhe ne rast se unë do ta denoncoja ai do te shkonte në burg. Une ju thashë që është hera e parë që ai ma bën mua, por jo hera e parë qe ai dhunon një vajze pasi ai kishte goditur një vajzë kohë më parë. Në qoftë se ajo do të kishte bërë këtë që po bëj unë tani ndoshta unë nuk do isha e ulur këtu. Ata prisnin që unë nuk do të bëja kallëzim. Atë ditë teksa unë vahdoja të qëndroja në Komisariatin e policisë presupozohej që duhet të isha në gjykatë për urdhrin e mbrojtjes, askush nuk me tha qe duhet te isha ne gjykate. Pas disa ditësh teksa po interesohesha sesi po procedohej me kallëzimin e berë mu njoftua nga gjykata që kërkesa për urdhër mbrojtje ishte rrëzuar pasi unë nuk isha paraqitur në gjykatë më datë 28 maj 2017. Ajo me tha që duhet të shkoja në Komisariat dhe të bëja një tjeter deklarim dhe kërkesë për urdhër mbrojtje. Kur u ktheva në komisariat më thanë që kjo është e pamundur pasi që të shkoj në gjykatë duhen të pakten 24 ore, ti po gënjen na vjen keq por nuk do të bëjmë kërkese për urdhër mbrojtje përsëri. Kjo ndodhi më 8 qershor dhe une në komisariatin e policisë ribëra denoncimin që të mund të merrja urdhër mbrojtje. Në fund unë arrita të marr urdhrin e mbrojtjes.

Ishte një punonjës policie që ishte një ndër personat që më priti kur shkova në komisariat në 4 e gjysëm të mëngjesit. Ai fliste pak anglisht, i vetmi që fliste dhe ai qëndroi me mua për pak orë dhe në kohën e ndërrimit të turneve më kërkoi numrin dhe më tha që në rast se kisha nevojë për të mund ti telefonoja dhe në rast se do doja të flisja me dikë në ditët në vijim mund të pinim ndonjë kafe. Mendova që po tregohej i sjellshem por ditën tjetër në mbrëmje rreth orës 11 të mbremjes mora nje mesazh nga ai.

Në 10.44 pm te dates 29 maj 2017 ai shkrun

Mesazhet mes denoncueses dhe policit

Polici: Çkemi?

Denoncuesja: Çkemi?

Polici: Si je :)

Denoncuesja: Kam qenë më mirë

Polici: I zgjidhe problemet?

Denoncuesja: Jo, ai është një frikacak që fshihet

Polici: Të thashë që nuk është burrë

Denoncuesja: Po kërcënon që të heq dorë nga kallëzimi.

Polici: Ke ndonjë plan? Ke kohë të pimë diçka?

Denoncuesja: Jo, për momentin jam me shoqet që po më qëndrojnë pranë

Polici: Unë jam jashtë gjithë natën sonte, mund të takohemi.

Denoncuesja: Nuk jam në humor për të dalë sonte, më vjen keq

Polici: Ok

Pas dy ditësh polici i shkruan sërish

Polici: Çkemi :) :) :* :*

/Oranews.tv/

