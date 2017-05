Arena - Dhunë në protestën e PD? Bogdani: Gatesë në kuzhinën e kryeministrit

Deputeti i Partisë Demokratike, Gert Bogdani i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, thotë se në protestën e së shtunës nuk do të ketë dhunë dhe se zëra të tilla gatuhen nga kryeministri për të frikësuar protestuesit.

Bogdani: Ka gjithmonë një ngritje të makinës së propagandës për t’i futur frikën njerëzve. Në mënyrë absolute jo. Do të jetë një protestë madhështore, demokratike dhe shumë e paqtë. Para dy javësh bllokuam 5 akse kryesore dhe asgjë nuk ndodhi. Nuk i ra askush asnjë burije makine. Çdo tentativë për të thënë se do të ketë dhunë, trazira, do të jetë thjesht një lajm i keq i gatuar në kuzhinën e Kryeministrisë për të stepur shqiptarët për të dalë në protestë.

