Detyra e re e Tahirit në qeveri. Qytetarët mund të thërrasin në interpelancë Ramën

Saimir Tahiri, ish ministri i Brendshëm në qeverinë “Rama I”, këtë herë në mandatin e dytë qeverisës të socialistëve do të ketë një detyrë tjetër të rëndësishme.

Kryesia e PS-së i ka caktuar postin e Koordinatorit Kombëtar për bashkëqeverisjes.

Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar, Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht dhe kreu i PS-së njoftoi se platforma e bashkëqeverisjes do të bëhet publike brenda pak ditësh dhe ka për qëllim përfshirjen e qytetarëve sa më shumë në qeverisje.

Madje qytetarët do të kenë të drejtë të thërrasin në interpelancë ministrat apo kryeministrin , një e drejtë që deri sot ka qenë vetëm e ministrave.

Edi Rama: “Platforma e bashkëqeverisjes, që do të shpallim publikisht, pas pak ditësh, nuk do të jetë një website i radhës por mekanizëm i gjallë njerëzish që do ta përdorin atë për të realizuar dhe bërë të mundur implementimin e tre pikave kyçe të dëgjesave publike: Pastrim të gjithë mekanizmit të shtetit nga grabitqarët, shërbim, dhe ndëshkim për ata që bëhen pengesë për këto të drejta”

“Në këtë platformë do të sanksionohet e drejta e njerëzve të zakonshëm për të thirrur në interpelancë ministrat dhe kryeministrin, siç i thërret një grup shokësh, pasi të ketë mbledhur me një numër të caktuar firmash” tha Rama.

