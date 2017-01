"Tonight Ilva Tare" - Dervishaj: Hekurudha Tiranë-Durrës 95 mln euro, trena me shpejtësi të lartë

Ministri i Transporteve Sokol Dervishaj i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Rtv Ora News, tha se është drejt përfundimit procesi i studimit për hekurudhën Durrës-Tiranë-Rinas.

Ai tha se parashikohet një fond prej 95 milionë eurosh për investimin, duke shtuar se trenat do të jenë të shpejtë por jo elektrik.

Dervishaj: Shqipëria është duke avancuar dhe duke përfunduar një projekt shumë të rëndësishëm siç është ndërtimi i hekurudhës Durrës-Tiranë-Rinas. Është drejt përfundimit të procedurave paraprake. Është një investim prej 95 mln eurosh. është tren me shpejtësi të lartë. Do të financohet nga fondi i investimeve të Ballkanit dhe nga BERZH. Do të jetë sinjal i mirë për hekurudhën shqiptare që është një sektor i vdekur praktikisht.

Intervista e zgjeruar:

