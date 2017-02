Sarandë - Deputeti kaubojs zbarkon në “oazin” e Balilajve, mediat greke e sulmojnë

Në kulmin e debatit politik mbi të shumërkuarin Klement Balili dhe pak ditë pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë për këtë çeshtje, deputeti Eduart Ndocaj, ka zhvilluar një vizitë të dielën në resortin turistik “Santa Quaranta” në pronësi të familjes Balili në Sarandë.

Gjatë vizitës ai ka zhvilluar një takim me kryetarin e bashkisë së Delvinës, Rigels Balili, të cilin e ka cilësuar si një djalë punëtor dhe patriot.

Deputeti kaubojs ka vlerësuar rolin e familjes Balili në zhvillimin e ekonomisë shqiptare.

“Sot, deputeti Ndocaj pati kenaqesi te takohej me Rigels Balili ne Santa Quaranta. Rigelsi, jo vetem Kryetar Bashkie i Delvines por edhe nje djale punetor e patriot.Keta jane te gjithe familje punetore qe njihen ne gjithe Saranden e Delvinen. Jane marre me sipermarrjen qe ne fillim te viteve ’90 dhe ne gjithe keto vita kane punesuar dhe kane mbajtur qindra familje te ndershme e punetore. Vetem sot, ne hotelin Santa Quranta ka qindra punetore. Greqia eshte munduar me shekuj qe familjet mira shqiptare t’i sulmoje e kete e ka bere qe te kete influencen e saj te plote ne Jug e Shqiperise. Shqiperia ka nevoje per familje te ndershme e punetore qe kontribuojne ne zhvillimin e vendit dhe ne ruajtjen e sovranitetit”.

Ai është shfaqur dhe kundër etiketimit të Klement Balilit si Eskobari i Ballkanit, duke u shprehur se “Shqiperia nuk eshte Kolumbi dhe historia jone kombetar eme familje patriotike nuk ka lidhje me kartelat e Kolumbise. Eshte e turpshme qe shqiptaret te quhet Eskobar. Ne Shqiperi ka tituj: kapedan, bajraktar, aga e keto tituj meritojne te gjithe ato familje qe kontribuojne ne zhvillimin e vendit”.

Ndaj këtij zhvillimi nuk kanë qëndruar indiferente mediat greke. Portali “EpirusPost” shkruan se Klement Balili ka tërësisht mbrojtje politike nga Qeveria e Tiranës edhe pse është në kërkim nga autoritetet greke dhe Interpoli.

“Tallja me rastin e Kelmend Balilit që dha dorëheqjen nga posti i drejtorit të Transporteve në Sarandë verën e kaluar dhe që prej atëherë është zhdukur, është tregues i qartë i qëndrimit të autoriteteve shqiptare. Hotelin Santa Quaranta e vizitoi të dielën deputeti i Partisë Socialiste Eduart Ndocaj për të dhënë urimet e përzemërta për kontributin në zhvillimin e ekonomisë shqiptare”, shkruan “EpirusPost”.

Portali përmend edhe ngjarjen e dy ditëve më parë në detin Jon, ku një skaf me tre persona në bord tentoi të trafikonte 2 ton nga Shqipëria në Itali.

Në ndjekjen e skafit u angazhuan rojet bregdetare greke, italiane dhe shqiptare.

Trafikantët hodhën drogën në det dhe u arratisën drejt bregdetit shqiptar, duke mundur të shpëtojnë.

