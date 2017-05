Emisioni investigativ - Denoncimi në BOOM, Banka sjellje skandaloze me qytetarin

Ndue Qehajajn e ka zënë një hall i madh. Në vitin 2010 zoti Qehajaj ka marrë një kredi tek Pro Credit Bank me vlerën e 2. 5 mln lekëve të reja (25 milionë lekë të vjetra) pas një farë kohe ai e gjen veten debitor të një shume prej 2.9 milionë lekëve të reja.

Qehajaj bëri denoncimin në emisionin investigativ BOOM, duke sjellë me figurë dhe zë faktin që askush prej atyre që duhet të japin përgjigje nuk i tregojnë dosjen si ai arriti të bëhet debitor i një shume të tillë lekësh. Aq më tepër që në këtë hall të madh është përfshirë dhe vajza e tij. Ndonëse e martuar dhe nuk ka firmosur fare në kontratën e kredimarrjes, vajzës së tij, që jeton në Amerikë, i kanë bllokuar të gjitha llogaritë bankare, pasi e kanë quajtur garantor të kredisë

Ndue Qehajaj me të drejtë kërkon dosjen dhe shpjegime çfarë ka ndodhur për të mbërritur në këtë situatë, por përballet me sjellje skandaloze të juristëve si të ProCredit Bank ashtu dhe të Micro Credit Albania, banka e cila ka blerë kredinë e keqe të zotërisë nga ProCredit.

Madje avokati i Micro Credit i kërkon lekë që të japë sqarime për dosjen. Emisioni BOOM sjell me zë e figurë sjelljen skandaloze të tyre.

Qehajaj ka bërë denoncimin dhe në prokurori por as kjo e fundit si ka dhënë dosjen ndërsa ai gjendet me borxhe deri në fyt.

Denoncimi: Si kerkova 2.5 milione dhe u bera debitor per 2.9 milione

Ndue Qehaja, denoncues: Iu drejtova emisionit tuaj për të denoncuar disa veprime e dy bankave që më kanë krijuar mjaft probleme ekonomike, familjare, personale dhe shëndetësore. Në 22.9.2010 kam marrë nje kredi 2.5 milionë te Pro Credit. 11 keste i pagova rregullisht.

Gazetarja: Sa ishte kësti mujor?

Ndue Qehaja, denoncues: 51 mijë lekë të reja. E kisha edhe punën të garantuar dhe kam paguar normalisht. Në këstin e 11 jam bllokuar sepse pata edhe një fatkeqësi natyrore. Mu dogj shtëpia dhe unë nuk isha në gjëndje ta paguaja.

Pas 11 muajsh banka nisi procedurat për ekzekutimin e Hipotekes. Filluan procedurat dhe është shitur pasuria (nje dyqan) në ankand.

Gazetarja: Sa u vlerësua pasuria?

Ndue Qehaja, denoncues: 1 mln e 110 mijë lekë. Kjo shumë i është kaluar Pro Credit Bank e cila nuk e ka reflektuar dhe nuk e ka zbritur. Urdhëri i ekzekutimit i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë e përcakton qartë vlerën që është përcaktuar mes Pro Credit Bank dhe shoqërisë përmbarimore në shumën 2.645.239 lekë.

Pasuria e paluajtshme është shitur në shumën 1 mln e 110 mijë lekë, që nga shuma e urdhërit të ekzekutimit duhet të ishte zbritur shumë 1 mln e 110 mijë lekë.

Por çfarë ka ndodhur?! Jo vetëm që kjo shumë nuk është rritur, por unë kam ngelur 2 mln e 912 mijë lekë borxh.

Si ka mundësi që kam marrë 2.5 mln lekë kredi, kam paguar 1.7 milionë, është marrë dhe pasuria e paluajtshme, brenda kësaj dhe banka më kërkon 2 mln 912 mijë lekë të reja. Ndërkohë efektivisht duhet të kem ngelur 8 mln lekë të vjetra borxh.

Si mund të ndodhë?! Mund të gjendet ndonjë specialist që mund ta bëjë këtë llogari, nëse del apo nuk del kështu.

Vajzes i bllokojne llogarite edhe pse ajo nuk figuron ne kontraten e kredimarrjes

Pro Credit i shet kredine e keqe të Qehajasë, Micro Credit Albania. Asnjëra prej bankave nuk e vënë në dijeni për veprimin e shitjes dhe blerjes së kredisë por e njoftojnë disa muaj më vonë. Jo vetëm kaq, në këtë histori përfshijnë dhe vajzën e çiftit, e cila nuk ka firmosur në kontratën e kredimarrjes por emri i saj figuron në urdhrat e ekzekutimit. Vajzes qe jeton në Amerike i bllokojne llogarite bankare. Madje kërkojnë ti marrin dhe shtëpinë.

Ndue Qehaja vijon denoncimin: Kjo kredi sipas gjykimit të Pro Credit është futur në kreditë e këqija dhe ia ka shitur një banke tjetër Micro Credit Albania.

Shitjen e ka bërë në gusht të 2015 ndërsa unë jam njoftuar në qershor të 2016 nga ana e Micro Credit ndërsa nga Pro Credit më ka njoftuar prapë në qershor të 2016.

Në urdhrat e ekzekutimit përveç mua dhe tim shoqe ka futur edhe vajzën time Klaudia Qahaja Papa e cila nuk është pjesë e kësaj kontrate. Ajo është e martuar ka familjen e vet dhe e kërkojnë si hipotekuese të kësaj kredie për një apartament 53 m2 që kjo nuk ekziston.

Në kontratën e lidhur tek noteri jam unë dhe ime shoqe, ndërsa te zyra përmbarimore më del vazja.

Unë kam dyshimin sepse të gjitha veprimet janë kryer në mënyrë abuzive me qëllim përfitimi.

Gazetarja: Kur ti i ke thënë pse më keni vënë vajzën në një kontratë që nuk ekziston sepse vajza juaj nuk ka qenë garantore, çfarë të kanë thënë?

Ndue Qehaja, denoncues: Asnjë lloj përgjigje, veçse vajza është në kontratë dhe këtë e dimë ne.

Gazetarja: Kush e thotë këtë, është firma e vajzës tënde në këtë kontratë?

Ndue Qehaja, denoncues: Nuk është. Me Prokurorinë kam një problem qysh në 16.5.2016 i kam kërkuar dosjen dhe nuk ma kanë vënë në dispozicion. Jam i bllokuar plotësisht. Vajza që është në Amerikë i ka llogaritë e bllokuar, borxhin e kam borxh.

Gazetarja: Sa është borxhi?

Ndue Qehaja, denoncues: 29 mln e 120 mijë lekë.

BOOM kontakton me juristin e Pro Credit

ProCredit nuk i jep asnjë informacion se përse ka ndodhur kjo.

Gazetarja: Mundet Pro Credit Bank të transferojë kredinë e këtij zotërisë që këtu tek Micro Credit, pa e vënë në dijeni zotërinë më përpara?

Juristi i Pro Credit: Po patjetër që nuk ka arsye, sepse duhet të marrin konfirmimin e zotërisë. Nuk ka asnjë arsye që t’i marrin leje zotërisë dhe të gjithë debitorëve të tjerë të cilët nuk kanë përmbushur kushtet e kontratës së kredisë, t’i marrin leje për të shitur kredinë.

Gazetarja: Sa e keni shitur kredinë?

Juristi i Pro Credit: Është një informacion konfidencial, s’ka lidhje se sa është shitur. Ky është një informacion konfidencial që as unë nuk e di.

Gazetarja: Domethënë banka juaj i shet kreditë dhe ajo tjetra i blen?

Juristi i Pro Credit: Patjetër

Gazetarja: Ky zotëria e ka lidhur me ju marrëveshjen dhe ka thënë garantor jam unë dhe bashkëshortja ime dhe këtë kopje ju ja keni dërguar Micro Credit. Ndërkohë është një falsifikim dokumenti ose i bërë nga ju ose nga Micro Credit, sepse pretendohet se garantor është edhe vajza ndërkohë që nuk ka qenë.

Juristi i Pro Credit: Nuk e di për këtë pjesë

Gazetarja: Është një kosto që do ta paguaj unë tani!

Juristi i Pro Credit: Dakord, po unë nuk përgjigjem dot. Ju nuk mund të më bëni një pyetje për kompaninë Micro Credit Albania. Ju mund t’i drejtoheni gjykatës për këtë pjesë, por unë nuk di se çfarë veprimesh janë bërë.

Qytetari kerkon shpjegime, ProCredit e çon tek Micro Credit

Qytetari: Në shitjen e kredisë keni futur dhe vajzën time, që nuk është pjesë e kontratës, pse ka hyrë? Ndërsa përmbarimi i ka bllokuar vajzës gjithë llogaritë, pse?

Juristi i Pro Credit: Ku di unë

Qytetari: Ti duhet ta dish vëlla i dashur, ose ky ose ai, ose ky.

Juristi i Pro Credit: Shko te kreditori i Micro Credit Albania dhe thuaji, ore vajza ime nuk është në kontratë pse e keni…

Qytetari: Ore kam shkuar. Nuk e kanë hequr, nuk e kanë hequr.

Juristi i Pro Credit: Po ku di unë, ik thuaji atyre. Po nuk mbaj përgjegjësi unë për veprimet e komshiut, të lutëm shumë tani..

Qytetari: Po i ke dhënë letrat

Juristi i Pro Credit: Po mirë unë i kam dhënë letrat komshiut, po sepse….Unë nuk mbaj përgjegjësi, unë jam në të njëjtën shkallë me komshiun. Se kaloj në të njëjtën shkallë me komshiun s’do të thotë se ti mund të më vësh gishtin mua. dmth sikur të jem komshiu.

Qytetari: Po këtu fillon situata, tek ju fillon kjo situatë.

Juristi i Pro Credit: Po këtu fillon, ik e ankohu tek komshiu atëhere, jo te unë.

Juristi i Micro Credit Albania i kerkon leke per ta sqaruar

Qytetari: Cilin mund të takoj prej tyre?

Recepsioni: Ja do të takoheni me juristin?

Qytetari: Drejtorin nuk e takoj dot?

Recepsioni: Juristin që ka dosjen, për më tutje nuk di unë. Emër, mbiemër, firmë.

Qytetari: Unë po vij nga Pro Credit Bank, për dy probleme. Kam marrë 25 mln lekë kredi, urdhëri i ekzskutimit ka dalë për 26 mln lekë. Eshtë shitur hipoteka, pasuria e paluajtshme dhe kam ngelur 29 mln lekë borxh. E dyta, Klaudia Ndue Qehaja nuk është pjesë e kontratës dhe ju përsëri ma sillni pjesë të kontratës. Pro Credit thotë këtë punë ta ka bërë komshiu, për ju. Tani cila është përgjigjja juaj?

Juristi i Micro Credit Albania: Blerjen e kemi nxjerrë ne?

Qytetari: Po nuk e di unë..

Juristi i Micro Credit Albania: Ti e di, e the vetë.

Qytetari: Ata thonë e keni ju.

Juristi i Micro Credit Albania: Po mirë e kemi neve, tjetër gjë do që të pranojmë, fluturon gomari?

Qytetari: Po jo mo s’fluturon, po më dëgjo more burrë i dheut. Mos më trego gomarin. Dëgjo unë nuk po them që fluturon gomari, po unë po të them që më keni vjedhur.

Juristi i Micro Credit Albania: Po mirë të kemi vjedhur, dakord, ca do tjetër mor vëlla?

Qytetari: Më thuaj përgjigjen cila është? Po mirë ma thuaj

Juristi i Micro Credit Albania: Pronën kush ta ka marrë?

Qytetari: Ju

Juristi i Micro Credit Albania: Futja kot more burri i dheut

Qytetari: Dëgjo,derisa ka marrë keredinë, e ke vlerë kredinë…

Juristi i Micro Credit Albania: Po neve e kemi marrë.

Qytetari: Po ju

Juristi i Micro Credit Albania: Është problematikë shumë e madhe, kapaciteti im human nuk e thith dot, këtë pot ë them more burri i dheut.

Qytetari: Po si nuk është problematikë shumë e madhe, 11 mln lekë

Juristi i Micro Credit Albania: Ore nuk është zgjidhur

Qytetari: Pse nuk është zgjidhur? A ka mundësi t’i hapim letrat?

Juristi i Micro Credit Albania: Jo mo burrë

Qytetari: Pse si hapni letrat?

Juristi i Micro Credit Albania: Po nuk i kam.

Qytetari: Po pse nuk i ke?

Juristi i Micro Credit Albania: Po nuk i kam o vlla.

Qytetari: Tani kë mund të takoj tjetër këtu përveç jush, që të marr një përgjigje?

Juristi i Micro Credit Albania: Edhe njëherë jam me ty, jam dakord, por banka është ndryshe.

Qytetari: Si është banka?

Juristi i Micro Credit Albania: Po nuk është me mendimin tënd mor burrë i dheut, ndryshe do të thotë mendim ndryshe.

Qytetari: Se i ke vjedh lekët.

Juristi i Micro Credit Albania: Po t’i bëjnë cat ë duan more burri i dheut.

Qytetari: Po si të bëjnë me pronën timë çfarë të duan?

Juristi i Micro Credit Albania: O ti byrazer i dashur do më dëgjosh apo jo?

Qytetari: Po pse bërtet?

Juristi i Micro Credit Albania: Po pusho.

Qytetari: Po çfarë ke që bërtet?

Juristi i Micro Credit Albania: Unë jam tu fol, tit u fol. Pusho! Nëse të ka vjedhur dikush dhe unë si avokat e kuptoj që diçka lëviz, o ti ja ke futur këtyre, o këta ta kanë futur ty, nuk e di. Unë dorën në zjarr nuk e vë.

Juristi i Micro Credit Albania: Unë klient kam Micro Credit. Unë zero nuk i them dot atij sepse nëse unë i them zero atij, i bie që t’i them Pro Credit Bank të më japi ca lekë, se unë i dhashë ca lekë Pro Credit Bank që mora kredinë.

Qytetari: Po zgjidhe me ato

Juristi i Micro Credit Albania: Tani orë kurrë mos i marrtë o burrë i dheut se smë plas farë. Kurrë mos i marrtë dhe ti kurrë mos i paguash për mua, po s’më plas farë. Pra Micro Credit nuk mund të thotë që ti je zero te ajo, nuk e thotë dot, nuk mundet mor burrë. Atëherë ti duke qenë se i paske ezauruar të gjitha drejtohu në gjykatë.

Qytetari: Tani pyes o burrë dhe pse për mendim

Juristi i Micro Credit Albania: Për mendim ta kam thënë do paguash, ta pres faturën?

Qytetari: Edhe të paguaj?

Juristi i Micro Credit Albania: Avokati dëgjon por nuk jep përgjigje.

Qytetari: Pse nuk takoj dikë nga shefat e mëdhenj këtu? A ka drejtor banke?

Juristi i Micro Credit Albania: Po unë shef kam veten time o burrë i dheut.

Qytetari: Pse nuk më lejojnë

Juristi i Micro Credit Albania: Ore nuk e di unë këtë pjesë tani. Unë në punën time jam shef.

Qytetari: Pse nuk ulet banka të shohë, nëse unë me këto probleme që ndjek kam apo jo të drejtë?

Juristi i Micro Credit Albania: Nuk më intereson fare

Qytetari: Po të pyes mendim juristi, kontrata është ligj?

Juristi i Micro Credit Albania: Do më paguash? Po më kërkove mendim ligjor?

Qytetari: S’ke pse përmend ligjor, unë të kërkoj përgjigje.

Juristi i Micro Credit Albania: Përgjigje nuk të jap pra, do më paguash që të të jap përgjigje. Të kam thënë që të flasim bashkë duhet të fillosh të më paguash, sepse unë nuk merrem më me këtë problem. Zgjidhe vet mor burrë i dheut.

Qytetari: A jeni këtu për këtë punë?

Juristi i Micro Credit Albania: Unë jam për punët e mia jam avokat. Edhe njëherë do të rrijmë bashkë akoma? Do presësh faturë do ma paguash. Ti më vjen këtu mua…

Qytetari: Po ku të shkoj

Juristi i Micro Credit Albania: Po shko ku të duash mo burrë mua më pyet? Ynë di ku do shkoj unë, jo ku shkon ti.

Qytetari: Ti e ke blerë, sipas ligjit…

Juristi i Micro Credit Albania: Mirupafshim.

Qytetari: Po ti ulu të mbaroj unë.

Juristi i Micro Credit Albania: Po mos më hajde më.

Qytetari: Si mos hajde..

Juristi i Micro Credit Albania: Po ik o burrë i dheut

Qytetari: Po ti ulu

Juristi i Micro Credit Albania: Po jo mor burrë se do iki unë prandaj. A do shërbimin tim? Më paguaj si avokat të jap shërbim.

Qytetari: Po unë skam ardhur te avokati o vëlla, avokat gje ku të dua.

Juristi i Micro Credit Albania: Po mirë kalofsh mirë

