360 Gradë - Deklaratat e Lu, Çani: Nëse Rama kopsit dosjet i ka të sigurta edhe dy mandate

Deklaratën e ambasadorit Donald Lu, gazëtari Arjan Çani e lexon si një deklaratë të parapërgatitur dhe në sinkorn me kryeministrin Rama.

Në “360 gradë”, Çani tha se e gjithë ajo që u pa me ambadorin Lu është një skenë teatri.

Çani: E gjithë kjo që pamë nga Lu-ja është një mizansen, është një teatër. Ambasadorët në Shqipëri më shumë janë alibi sesa faktorë.

Kryemadhi: Po të shikosh edhe deklaratat e Lu në Rrëshen nuk janë pak

Çani: Po pra, janë në vazhdën, po përgatiste terrenin që disa njerëz duhen arrestuar. Unë e lexoj kështu: Pse kjo është politikë e gjitha? Në rast se do kishte një vullnet për të pastruar qytetin dhe fshatin që ecin me supermakina luksoze, që ecin të armatosr, që droga është vërdallë…Tani që të fortet mos bëjnë kaq karshillëk duhet të fillojë pak represioni ndaj tyre. Represioni si bëhet? Këta njerëz kanë ndihmuar politikën në zgjedhje, atëherë si hiqen qafe ca njerëz që kanë ndihmuar politikën. Ata do ti kërkojnë llogari kryeministrit apo ministrit. Ne na fund brenda ti?

Atëherë i pari i vendit për të qenë në rregull i thotë ambasadorit që më jep një dorë dhe i thotë këtyre, që e kanë marrë në dorë amerikanët. Kjo është shumë e thjeshtë për tu kuptuar. Ky është leximi im.

Deklarata e Lu është në mbështetje totale të Ramës. Sa fuqi do ketë Fatmir Xhafaj me policinë, të gjejë provat, të kopsiti dosjet për 20 apo 30 familje mafioze në Shqipëri? Në qoftë se Rama e bën këtë punë, mandati i tretë është super i sigurtë dhe i katërti gjithashtu. Po a do kenë fuqi ta bëjnë apo jo. Deri tani në këtë vend nuk është bërë kjo gjë.

