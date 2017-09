Nga Rrësheni - Deklarata e fortë e Donald Lu: Nëse qeveria nuk ju përgjigjet, ju rrëzojeni

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu ka lëshuar një apel të fortë për të rinjtë. Në një takim me të rinjtë në Rëshen ambasadori në ikje deklaroi se ata duhet të rrëzojnë qeverinë nëse ajo nuk i përgjigjet kërkesave të tyre.

“Ju jetoni në demokraci. Nëse e kërkoni atë, qeveria juaj duhet të përgjigjet. Ose ju do ta rrëzoni atë. Në demokraci, përgjegjësinë dhe pushtetin e keni ju”

Fjala e plotë e ambasadorit Donald Lu:

Mirëmëngjes. Kjo është vizita ime e parë në Rrëshen dhe e dua këtu. Kjo është gjithashtu e vizita e parë e shumë takimeve me të rinjtë në qytete anembanë Shqipërisë.

Ne kemi një mesazh për ju, por ne gjithashtu shpresojmë që të mësojmë diçka nga ju sot.

Këtu është mesazhi ynë i thjeshtë:

Ndryshime të mëdha po vijnë për Shqipërinë. Ju keni një rol të rëndësishëm për të luajtur në të ardhmen e Shqipërisë.

Ju duhet të kërkoni ndryshim nga udhëheqësit tuaj.

U rrita në një vend të mahnitshëm, në Kaliforni. Kishim bukurinë e pabesueshme natyrore, njerëz të këndshëm dhe ushqim të shijshëm. Më kujton pak Rrëshenin. Në moshën 18 vjeç u largova nga Kalifornia për të studiuar, për të gjetur një punë dhe për të krijuar familje.

E kuptoj tani që unë do të punoj dhe do të kursej paratë gjatë gjithë jetës sime, kur të dal në pension mund të kthehem në shtëpinë time në Kaliforni.

Ju jeni të rinj. E ardhmja juaj është në Shqipëri dhe e ardhmja e Shqipërisë jeni ju.

Unë besoj fuqimisht se Shqipëria do të bashkohet me Bashkimin Evropian në dekadën e ardhshme.

Të gjithë ju, fëmijët dhe nipërit tuaj do të jetojnë si qytetarë të plotë të Evropës me të gjitha të drejtat dhe privilegjet e anëtarësimit në BE.

Ky ndryshim dhe shumë të tjerë po vijnë.

Mos e humbisni mundësinë tuaj për të qenë pjesë e tyre. Prindërit mund t’ju tregojnë të gjitha ndryshimet që ata kanë parë:

Anëtarësimi në NATO

Liberalizimi i vizave me BE

Dekriminalizimi i parlamentit tuaj

Reforma gjyqësore

Por ndoshta ju do të më thoni, “i mërzitshëm! Ajo që duam është një edukim i mirë. Ne duam punë. Ne duam atë që shohim çdo ditë në TV, nga Mbretëria e Bashkuar, nga Gjermania dhe nga Shtetet e Bashkuara”.

A e dini se si mund t’i merrni të gjitha këto? Ju do t’i kërkoni. Gjëja më e mirë për brezin tuaj është se nuk jeni të lidhur ngushtë me pritjet e ulëta të së kaluarës komuniste të këtij vendi.

Ju kërkoni punë. Siç kanë ata në Gjermani. Ju prisni ligje kundër korrupsionit, siç ka në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe ju këmbëngulni për liritë personale, siç ndodh në SHBA.

Ju jetoni në demokraci. Nëse e kërkoni atë, qeveria juaj duhet të përgjigjet. Ose ju do ta rrëzoni atë .

Për shembull, në fillim të vitit shkollor, shumë njerëz, përfshirë edhe opozitën, kërkonin libra falas për studentët.

Ky është një vend i vogël. Nuk është një vend i pasur. Por është e arsyeshme që qytetarët të kërkojnë që qeveria të sigurojë para për të blerë libra për studentët e saj.

Dhe kur qeveria ju tregon se nuk mund ta përballojë atë, ju duhet të pyesni se si ata janë duke paguar për ndërtesat e tyre qeveritare, makinat e tyre luksoze dhe udhëtimet e tyre të huaj.

Në demokraci, përgjegjësinë dhe pushtetin e keni ju. Ne presim me padurim ditën kur ju të jeni udhëheqës të Shqipërisë. Ne e dimë se brezi juaj do të jetë më i mirë se gjenerata e atyre në udhëheqjen e Shqipërisë drejt së ardhmes së saj evropiane.

