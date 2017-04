Durrës - Dako nuk ndal punimet, shoqëria civile kërkesë prokurorisë për Velierën

Shoqëria civile ka bërë kërkesë në Prokurorinë e Durrësit për marrjen e masave ndaj mosbatimit të vendimit të Gjykatës për ndaljen e punimeve në zonën ku punohet për sheshin Veliera. Përfaqësues të shoqërisë civile akuzuan Kryebashkiakun e Durrësit për mosrespektim të vendimeve të gjykatave, duke lejuar të vijojë puna në kantierin për Velierën.

Përfaqësues të shoqërisë civile kanë kërkuar pranë Prokurorisë së Durrësit të marrë masa në lidhje me shkeljet që thonë se po shkaktohen në sheshin Veliera.

Avokatja, Mirela Jorgo, ka shënjestruar kryebashkiakun Vangjush Dako si shkaktarin kryesor të shkeljeve ligjore, i cili sipas saj nuk po respekton vendimet e gjykatave, duke lejuar të vijojë puna në kantierin për Velierën që konsiderohet i bllokuar.

Lorisa Ylli: Si mund të shpallet Vangjel Toçe “Qytetar Nderi” i Durrësit kur ti shkatërron atë që ai do të kishte mbrojtur me jetë. Ky është Vangjush Dako që po shkatërron qytetin dita-ditës. Sot tek Veliera, nesër tek Muzeu i Dëshmorëve dhe kështu me rradhë tek çdo gjurmë që nga mbetur nga e shkuara dhe Mesjeta.

Mirela Jorgo: Ende vazhdohen të injorohen vendime të gjykatës, ku çdo kryetar Bashkie, sepse nuk është vetëm fenomeni Dako, por të gjithë kryetarët e bashkive shoh që janë kthyer në Don Korleone, pa marrë parasysh që këto vendime janë unanime.

Pas dy vendimeve të njëpasnjëshme të Gjykatës Administrative dhe asaj të Shkallës së Parë, që prej datës 18 shkurt Prokuroria e rrethit gjyqësor Durrës ka vendosur sekuestro për zonën A arkeologjike.

Aktualisht puna në kantierin e ndërtimit po zhvillohet vetën në krahun poshtë rrugës, ku po ndërtohet nënkalimi.

