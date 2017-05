Intervista në Ora News - Çupi: Partitë e vogla satelit i të mëdhajave, kur s’u duhen i hedhin

Duke analizuar pakënaqësitë e partive të vogla në raport me dy partitë e mëdha për zgjedhjet parlamentare, analisti Frrok Çupi thotë se këto parti funksionojnë si satelit i të mëdhajave.

Duke folur në intervistën e Ora News, Çupi tha se në momentin që partitë e mëdhaja nuk kanë interes për to i anashkalojnë.

Çupi: Në demokracinë tonë të re partitë e vogla nuk kanë portret, nuk kanë profil. Gjatë gjithë kohës funksionojnë në hijen e partisë së madhe, janë satelit të një partie. Në momentin që partitë e mëdha, siç erdhi ky rast, nuk kanë nevojë për to atëherë zemërohen. Morali i tradhëtisë në këtë mes ekziston, ka një tradhëti, por nuk është thjesht tradhëti është adaptim. Politika është biznes. PD është në një situatë jo të favorshme në këtë drejtim. Që nga themelimi deri më sot ka pësuar. Ka humbur fenë, pjesa më e madhe e liderve janë ateistë. Ka zbrehur motivin për të cilin u krijua, ka humbur kauzën komuniste.

Për LSI, Çupi hedh paralelizëm me situatën e krijuar në PD pas dorëheqjes së Berishës.

Çupi: LSI ka rastin si PD të shkojë tek pika zero. Mbetet pa lider, lideri u bë President. Nuk përçmoj kryetarin e ri por nuk është kryetari, nuk mund të bëhet.Partia do atë kryetar që kishte.

Ai bëri një parashikim dhe për listat e kandidatëve për deputetë të PD.

Çupi: Nuk mendoj se PD do të nxjerrë nga anija të gjithë ata që ishin dhe do vinë disa banorë të tjerë. Do ketë disa të rinj por kam përshtypjen që do të jenë me kursim se janë të pashkolluar politikisht.

