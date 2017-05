Tonight Ilva Tare - Çupi: Opozita nuk është vetëpërjashtuar as në kohën e dikaturës

Gazetari i njohur Frrok Çupi i ftuar në studion e “Tonight Ilva Tare” në Ora News, se opozita mund të dështojë në kauzën e saj dhe se ajo mund të futet edhe në burg. Sipas tij,

Çupi: Opozita nuk e ka të lehtë, e ka shumë të vështirë. Madje, opozita edhe mund të burgoset në qoftë se shkon puna për ta përjashtuar nga institucionet, nuk do të shikosh më as Yee, as Lu. Do të shikosh që opozita do të jetë në rrugë. Opozita nuk është vetëpërjashtuar as në kohën e Enver Hoxhës, por ama e kanë përjashtuar. Jetojmë në kohë pritjeje ku faktorët presin çfarë do të ndodhë. Ne kemi një shtet fragjil, tmerrësisht në kaos.

Ne kemi një shtet qi ka mbaruar mandati i Parlamentit, nuk ka ardhur Presidenti në detyrë. Presidenti i ri është i dyshimtë sepse është zgjedhur nga një palë dhe në një demokraci nesër nuk mund të rrojë. Kemi Avokatin e Popullit që i ka mbaruar mandati. Kemi drejtësinë në kaos total.

Në një tentativë Vettingu që askush nuk e kupton. Është një sharlatanizëm. Ky vettingu që po thuhet ku askush nuk di asgjë, ka hedhur poshtë 70 për qind të Kushtetutës. T’i themi edhe opozitës që nuk të pranojmë atëherë do të dalin në rrugë. Opozita është më shumë se partitë. Ka qenë më shumë edhe në periudhën e diktaturës. Më thoni një Amerikë që thotë që opozita të dalë në rrugë. Të shkosh nga kaosi institucional në kaosin ekonomik. Nëse këtu ka një gjë për të cilën opozita që po lufton është fryma amerikane trumpiste dhe Brexiste, që po luftojnë me titanët e prapambetjes në botë. Evropa po i dëbon këta. Kjo opozitë po mban anën e Presidentit të Amerikës. Ne dimë që qeveria shqiptare e ka kundërshtuar në themel. As Koreja e Veriut nuk e ka kundërshtuar.

/Ora News.tv/

