Shoqata Antikomuniste - Çika “presion” Bashës: 12 deputetë, nëse do votën e të përndjekurve

Pas aleatëve kryesorë edhe Shoqata Antikomuniste e të Përndjekurve Politikë kërkon nga PD 12 vende të sigurta në listën e deputetëve për zgjedhjet e 25 qershorit.

Kryetari i kësaj shoqate, Nebil Çika tha se kreu i PD-së e ka propozimin në zyrë për listën e kandidatëve.

Çika: Ne kemi dërguar një listë ku synojmë të realizojmë të paktën 12 përfaqësues, një në çdo qark, në zona sigurie, njerëz që vijnë nga shtresa e të përndjekurve politikë.

Sipas kryetarit Çika, lideri i PD-së, Lulzim Basha, nuk mund ta refuzojë sepse ish të përndjekurit përfaqësojnë rreth 500 mijë njerëz.

Çika: Mendoj se PD dhe e djathta nuk e ka luksin të refuzojë përfaqësimin dhe njëherazi votën e të përndjekurve politikë. Me statistikat e diktaturës komuniste jemi 35 % e popullsisë që i bie minimalisht 500 mijë vota. Është në zgjedhjen e PD dhe të forcave të tjera të djathta të koalicionit, nëse do të ketë një të tillë që të vendosë i do apo nuk i do votat.

Çika thotë se këtë propozim e bëri pas presionit të bazës së shoqatës e cila kushtëzoi votën e saj për PD-në me përfaqësimin në parlament.

/Oranews.tv/

