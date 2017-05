 /Oranews.tv/

Denoncimi në BOOM - Çiftit të moshuar i prishin shtëpinë, i shpronësojnë vetëm 30 metra katror

Dy të moshuar burrë e grua ju drejtuan emisionit BOOM në RTV Ora News, pasi shtëpia e tyre prekej nga projekti i unazës së madhe të Tiranës. Aty ku është bërë mbikalimi në afërsi të pallatit me shigjeta ka qenë dhe banesa e dy të moshuarve.

Halil Gjapi tregon për mikrofonin e BOOM se në vitin 1977 ata kishin marrë me autorizim dhe dokumenta nga shteti një shtëpi prej 30 metra katrorë, dhe në vitin 1982 për shkak të hapësirës së vogël janë detyruar të bëjnë një shtesë anësore prej 84 m2.Në atë kohë u bë dhe një gjyq në lagje për z.Halil Gjapi, i cili ka marrë dhe një qortim, por shtëpinë nuk ja prishën.

Në 2006 kur doli ligji i legalizimeve, z.Halil Gjapi, denoncuesi bëri vetëdeklarimin në Agjencinë e Legalizimeve Tiranë. Për këtë aplikim z.Gjapi ka paguar 400 mijë lekë të vjetra. Në vitin 2009 qeveria nxorri një vendim për legalizimin e objekteve ndërtimore informale të ndërtuara para vitit 1991, ku u botua në fletore zyrtare dhe emri i Halil Gjapit, ku ALUIZNI detyrohej t’i kalonte në pronësi të z.Gjapi shtesën anësore, ata e kishin përllogaritur 64 metra katrorë. Ndërkohë praktika vazhdonte të ishte te ALUIZNI që nga viti 2006.

As atë kohë ALUIZNI nuk e zbatoi vendimin e qeverisë. Nga viti 2006 – 2015, nuk pati asnjë veprim nga agjencia e legalizimeve Tiranë për këtë, Gjapit dhe i thoshin se çdo gjë e ke në rregull, duhet të presësh. Kur do të kalonte projekti i unazës së madhe Halil Gjapit i prishën shtëpinë dhe u shpronësua vetëm për 30 metra, 20 milion lekë të vjetra, as për shtesën 84 metra as për truallin 300 m, që i kishte deklaruar te ALUIZNI dhë për vite me rradhë shteti nuk kishte zbatuar ligjin dhe vendimin që kishte nxjerrë vetë.

Denoncimi në BOOM

Halil Gjapi, denoncues: Ne kemi pasur një banesë që në vitin 1977, një dhomë prej 30 metra katrorë. Dhe pasi e mora këtë dhomë duke qenë se nuk kisha as depo, as tualet, u detyrove, më dhanë verbalisht një leje se isha në periferi dhe bëra ca ndërtyime. Për të cilën kam dhënë dhe gjak. Paret e gjakut na i jepnin për të ngrënë ushqim, se të kapte policia atë kohë të kapte qoftë dhe me një tullë dhe me këto lekë bleva ca materiale të riciklueshme ndërtimore dhe ngrita atë banesë.

Gazetarja: Sa ishte ky ndërtim?

Halil Gjapi, denoncues: Shtesa ishte 84 metra katrorë dhe e ndërtuam në vitin 1982.Mu bë një gjyq atë kohë me kryesinë e frontit dhe më dhanë vetëm një qortim meqë isha qytetar i rregullt dhe më lanë, ta gëzosh shtëpinë më thanë. Kur doli ligji i legalizimeve në vitin 2006 thashë ja ku erdhi dhe dita ime.Vazhdova bëra dokumentacionin, e mata me inxhinier dhe gjithmonë të ALUIZNI më thoshin dokumentat i ke në rregull, bëra pagesat 500 mijë lekë (fatura është 400 , por denoncuesi thotë 500 se ka paguar dhe një lloj kamate ose gjobe te ALUIZNI ).Prita gati 9 vjet dhe më thoshin gjithçka është në rregull, prit. Gjeta fletoren zyrtare e cila vërteton një pronë 60 metra e regjistruar në njësinë bashkiake nr.5

Gazetarja: Ajo fletore zyrtare thoshte që prona juaj që ishte një objekt që ishte ndërtuar pa leje, por përpara viteve 90 duhet të kalonte në pronësinë tuaj?

Halil Gjapi, denoncues: Ky ishte një vendim që thoshte shtëpitë dhe oborret e ndërtuara para vitit 91 legalizohen. Dhe këtë duhet ta bënte Bashkia, por asnjëherë nuk gjeta derë të hapur në bashki. Më pas ra projektin i unazës së re, që është bërë mbikalimi. Aty erdhën më prishën shtëpinë pa asnjë dokument, duke më shkatërruar dhe plaçkat e shtëpisë. Deri në momentin e prishjes ALUIZNI nuk kishte bërë as skualifikimin as legalizimin. Më shpronësuan vetëm për 30 metra me të cilin nuk merr dot as një tualet. Jam shkatërruar totalisht, moshë e thyer 70 vjeç.

Kjo praktikë është ndjekur edhe nga institucioni i Avokatit të Popullit, i cili ka dhënë dy rekomandime për Agjencinë e Legalizimeve në vitin 2015.Sipas ekspertit Alket Jaupi, pas VKM së vitit 2009 ka dalë dhe një VKM tjetër ajo me nr.608 , datë 5.9.2012 ku përcaktohet Bashkia e Tiranës si institucioni ku duhet të kalonte praktika nga ALUIZNI dhe vendimi përfundimtar duhet të merrej nga Bashkia jo ALUIZNI. Këtë gjë ALUIZNI nuk e ka bërë, por e ka përjashtuar subjektin Halil Gjapi nga procesi i legalizimit. Kjo është e kundraligjshme thotë eksperti i Avokatit të Popullit.

Alket Jaupi, ekspert Avokat i Popullit: Trajtimi i kërkesës së vetdeklarimit të zotit Gjapi nga ana e drejtorisë së Aluiznit Tirana 2, në kushtet kur pretendimi ka qenë që ndërtimi i kryer nga ana e këtij të fuindit ka qenë para vitit ‘91, ka qenë në papërputhshmëri të plotë me juridiksionin dhe kompetencat e Aluzinit. Në momentin që Aluzini konstaton mungesën e juridiksionit të trajtimit të çështjes ja referon në mënyrë të menjëhershme organit kompetent që duhet ta bëj këtë gjë. Sipas VKM nr. 608 datë 5.9.2012,mbi parashikimet që sjell ky akt normativ, duhej që nga momenti që konstatohej që ky ndërtim ishte para vitit 1991, nga ana e ALUIZNI-t praktika duhej ti përcillej bashkisë Tiranë. Njëkohësisht duhet të vinte në djeni dhe z.Gjapi për ndjekjen e saj pranë bashkisë së Tiranës. Ne e kemi sjellë në vëmendje të aluiznit këtë çështje, nëpërmjet dy rekomandimeve. Dhe e kemi paralajmëruar që çfarëdo lloj vendimmarrje që mund të kryehej në këto kushte mbi bazën e vetëdeklarimit paraprak të bërë në 2006 nga ana e subjektit Halil Gjapi do ishte në kushtet e pavlefshëmërisë së kundraligjshmërisë së veprimtarisë së organeve të administratës publike. Nuk është zbatuar rekomandimi ynë. Është dalë në konkluzionin që rasti i zotit Gjapi duhet të trajtohej me një vendim përfundimtar nga nga e drejtorisë së ALUIZNI-t e cili e ka përjashtuar me urdhër përkatës nga procesi i legalizimit.

Gazetarja: Është i ligjshëm?

Alket Jaupi, ekspert Avokat i Popullit: Sipas logjikës së përdorur në rekomandimin tonë, jo. Prishja e ndoshur në këto kushte e vendos veprimtarinë e drejtorisë së ALUIZNI-t në kushtet e kundraligjshmërisë. Shpresoj që gjykata e Lartë të ketë parasysh dhe rrjedhën ligjore që duhet të kishte trajtimi i kësaj çështje.

Në lidhje me këtë problem BOOM iu drejtua me kërkesë për prononcim dhe agjencisë së Legalizimeve Tiranë, por nuk pranuan intervistë por kthyen përgjigje me shkrim. Në këtë përgjigje ata na thonë se e kanë marrë vesh nga institucioni i Avokatit të Popullit që shtesa ka qenë e vitit 1982 dhe kur kanë shkuar në terren për verifikim objekti ishte prishur. Ata thonë verbalisht i kemi thënë z.Gjapi në ç`kushte ndodheja banesa e tij, dhe përmes Avokatit të Popullit i kemi thënë që të hiqte dorë nga legalizimi pranë nesh dhe të vazhdonte me Bashkinë e Tiranës, ndërkohe që siç shprehet Avokati i Popullit ALUIZNI-i duhet te dërgonte dosjen drejt bashkisë së Tiranës dhe të njoftonin edhe zoterinë që çëstjen e tij ta ndiqte pranë bashkisë. Pra ALUIZNI as nuk e legalizoi , as nuk e përjashtoi shtesën ndërtimore, përpara prishjes. Theksojmë që objekti është prishur, pastaj është përjashtuar nga legalizimi.

Përgjigja ALUIZNI-t

Gjapi ka deklaruar për legalizim në datë 10.11.2006, ndërtimin “shtesë anësore. ALUIZNI ka kryer verifikimin e objektit në terren bashkë me një numër të madh ndërtimesh të tjera. Për shkak të shërbimit të kryer dhe përpunimit të të dhënave deri në atë fazë, subjektit Halil Gjapi iu dërguan formularët e pagesave më datë 25.03.2009, për shlyerjen e detyrimeve përkatëse ashtu si dhe gjithë subjekteve të tjerë që u përfshinë në këtë shërbim.Bëjmë me dije se me administrimin pranë ALUIZNI-t tëshkresës së Autoritetit Rrugor Shqiptar, për përcjelljen e Vendimit mbi projektin e Unazës së Madhe Tiranë, praktikat e legalizimit në këtë zonë mbetën pezull për të vijuar në mënyrë të njëpasnjëshme me marrjen e masave në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. Kushtet në të cilat gjendej ndërtimi i deklaruar për legalizim, i janë komunikuar disa herë Z. Gjapi dhe familjarëve të tij verbalisht kur është paraqitur pranë institucionit tonë. Për këtë rast na është drejtuar zyrtarisht edhe institucioni i Avokatit të Popullit, i cili ka kërkuar informacion lidhur me subjektin në fjalë dhe që në korespondencat e tij të pasardhëshme na ka bërë me dije se ndërtimi shtesë i deklaruar për legalizim ishte ngritur në vitin 1982. Pra, nga komunikimi zyrtar me këtë institucion rezultoi se subjekti vetëdeklarues Halil Isuf Gjapi kishte deklaruar pranë organit jokompetent një ndërtim që duhej t’i nënshtrohej procedurave që përcakton VKM Nr. 608, datë 05.09.2012 .Në këto kushte nga ana jonë i është komunikuar subjektit nëpërmjet Avokatit të Popullit që të heqë dorë nga procesi i legalizimit dhe t’i drejtohet autoriteteve kompetente vendore për përfitimin e pasurisë që posedonte. Në vijim Drejtoria e ALUIZNI-t Tiranë -2, në zbatim tëVendimit të ARRSH, nisi procesin e trajtimit të praktikave të legalizimit të ndërtimeve informale që ngriheshin në zonën ku ishte parashikuar projekti i Unazës së Madhe. Gjatë verifikimit në terren të tyre ka rezultuar se në adresën e Z. Gjapi, nuk është gjetur ndërtim pa leje dhe as objekt ekzistues. Në përputhje me kuadrin ligjor të përcaktuar, praktika e vetëdeklarimit nr. 1468 prot., datë 24.04.2017, në emër të Z. Gjapi është përjashtuar nga procesi duke mos patur objekt.

Avokatja e Halil Gjapit, Eneida Ahmeti thotë se në fakt ka një abuzim pasi kur ka dalë VKM në vitin 2009 , vetëm për 8 familje nuk është zbatuar, përfshi dhe familjen në fjalë. Kjo çështje është ndjekur në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në vitin 2015, ku VKM .2009 , prova më e rëndësishme në gjithë procesin, nuk është marrë fare parasysh, as nuk përmendet në vendimin e Shkallës së Parë dhe në Apel është bërë një gjyq në dhomë këshillimi , pa praninë e palëve, gjë që sipas saj nuk ndiqet në praktikë kur çështja është me vlera të mëdha. Pasi zotëria duhet të merrte rreth 100 milion lekë shpronësim për shtesën dhe truallin.Por Gjykatat Administrative janë bërë palë me shtetin thotë ajo. “Ky ndërtim është prishur kur ne kemi qenë në proces gjyqësor dhe është përjashtuar nga legalizimi kur ne kemi qenë në proces gjyqësor”, shprehet avokatja.

Eneida Ahmeti. Avokatja për proceset gjyqësore: Në vitin 2006 kur u informua për ligjin e legalizimeve e objekteve informale z.Halil Gjapi i drejtohet ALUIZNI-t për legalizimi me një deklaratë ku ka deklaruar shtesën objekt ndërtimi informal 84 metra katror dhe një sipërfaqe truallit 300 metra katror. Nga 2006-2009 Ghapi nuk ka pasur asnjë veprim nga ALUIZNI .Në 2009 del një VKM me nr 1134 datë 18.11.2009.Në këtë fletore zyrtare ALUIZNI ngarkohej për legalizimin e ndërtimeve informale në zonën e unazë së re. Numri 63 i referohet z.Halil Gjapi për legalizimin e objektit të tij. Janë 125 objekte për tu legalizuar, janë vetëm tetë familje që janë përjashtuar nga legalizimi nga ALUIZNI. Ky ndërtim është prishur kur ne kemi qenë në proces gjyqësor dhe është përjashtuar nga legalizimi kur ne kemi qenë në proces gjyqësor. Është prishur njëherë, pastaj është përjashtuar nga legalizimi, me pretendimin që nuk ka banesë, përjashtohet nga legalizimi. Aktualisht z.Gjapi dhe bashkëshortja e tij janë të pastrehë dhe rendin rrugëve. Në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë ne kemi depozituar vendimin e qeverisë dhe gjatë gjithë procesit ky vendim nuk është marrë në konsideratë, madje nuk përmendet as në arsyetimin e vendimit të gjykatës. Edhe në gjykatën e Apelit Administrativ është një gjyqkim që ka dalë në dhomë këshillimi por sipas mendimit tonë duhej bërë me praninë e palëve. Këto janë me vlera të mëdha dhe kurrësesi nuk mund të gjykohen në një seancë dhe në dhomë këshillimi. Në vendimin e saj gjykata administraive shprehet: “Nëse pala e paditur do të kishte trajtuar më parë kërkesën epër legalizimin e paditësist, paditësi kishte shance të legalizonte objektin e tij.Gjykata ka konsideratë jurispudencën e gjykatës europiane të të drejtave të njeriut e cila ka pranuar që e drejta e pronës mund të shtrihet edhe për pretendimet, nëse kërkuesi ka një pritshmëri legjitime.” Pra, na jepet e drejtë për atë çka ne këmi kërkuar , por në fund dhe Gjykata e Apelit Administrativ bëhet palë me shtetin dhe vendos rrëzimin e kërkesë padisë së qytetarit.

