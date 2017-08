Arrestohet autori - Cërrik, pasi i kanos me armë, i përplas me makinë, dy të plagosur

E kanos me armë më pas i përplas me makinë duke shkaktuar dy të plagosur.

Kjo ngjarje është shënuar dy ditë më parë në Cërrik, ndërsa sot është bërë arrestimi i të dyshuarit si autor të ngjarjes

Policia e Elbasanit njofton se personi i arrestuar është Liars Alisha, 25 vjeç banues në Cërrik.

“Arrestimi i tij, u bë pasi më datë 07.08.2017 në Lagjen “Nr.2” Cërrik në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Yllit” dyshohet të ketë kanosur me armë zjarri pistoletë, shtetasin A.K., 23 vjeç banues në Cërrik.

Më pas shtetasi Liars Alisha në Lagjen “Nr.2” Cërrik në aksin rrugor Cërrik – Belsh, në afërsi të një karburanti duke drejtuar mjetin tip BMË me targa AA 231 ML, i pa pajisur me leje drejtimi është përplasur me mjetin tip Benz me targa BH 360 HT drejtuar nga shtetasi A.K,” informon policia e Elbasanit.

Nga përplasja me makinë është aksidentuar drejtuesi i mjetit tip BMW dhe pasagjeri i tij shtetasi L.F., 27 vjeç banues në Cërrik.

Të dy shtetasit ndodhen nën kujdesin e mjekëve në spitalin Kirurgjik Elbasan, jashtë rrezikut për jetën.

Dosja- Nga veprimet hetimore, gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes në aksin rrugor Cërrik – Belsh , u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale ; Një fishekë model 54 kalibër 7.62 mm, dy automjetet.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën “Shkelja e Rregullave të Qarkullimit Rrugor”, “Drejtimi i automjetit pa dëshmi”, “Kanosja” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe” parashikuar nga nenet 290, 291, 84 dhe 278 të Kodit Penal.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter