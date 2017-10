Arena - Ceka: Droga nuk mund të zhvillohet pa politikë

Ish-ministri i Brendshëm pas periudhës së vitit 1997, Neritan Ceka i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, thotë se droga nuk mund të zhvillohet pa mbështetjen politike.

Ceka: Ky është një vend që nuk mund të rrojë me drogë. Faturën këtu e merr policia, pavarësisht se atje në fshat ka edhe kryeplak. Policia nuk duhet lënë e vetme. Ky nuk është ndonjë vend i pavarur si në kohën e Enver Hoxhës.

E dinë mirë se droga sjell destabilizim politik. Droga nuk mund të zhvillohet pa politikë, e vetmja që nuk zhvillohet pa politikë është droga. Një pjesë e tyre nuk kanë të bëjnë me biznesin. Shpesh herë, janë grupe që për armiqësi janë armatosur dhe e bëjnë këtë luftë për kontroll territori. Familje mafioze është një term i tepruar. Klanet vazhdojnë me fise dhe me familje.



/ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter