Delegacioni italian - Çako takon Capoluongo: Të vendosur për të luftuar kanabisin

Drejtori i Policise së Shtetit Haki Çako ka marrë mbështetjen e policisë italiane për të luftuar kultivimin e kanabisit.

Gjatë një takimi që Çako zhvilloi me Drejtorin e Shërbimit të Bashkëpunimit Policor Italian Gjeneral Gennaro Capoluongo dhe Kolonel Sandro De Angelis, u vlerësuan si i shkëlqyer bashkëpunimi mes dy policive.

Haki Çako: Policia e Shtetit është tërësisht e angazhuar dhe e vendosur në luftën për parandalimin e kultivimit dhe të trafikimit të lëndëve narkotike. Gatishmëri absolute për çdo veprimtari me partnerët dhe sidomos me Policinë Italiane mike, për të luftuar krimin e organizuar dhe trafiqet e paligjshme. Jemi të fokusuar edhe në drejtim të parandalimit të migracionit ilegal. Bashkëpunim të ngushtë me të gjithë partnerët në luftë kundër terrorizmit dhe radikalizmit. Komplimente dhe vlerësime maksimale Policise Italiane për drejtimin e PAMECA IV dhe rikonfirmimin e drejtimit në PAMECA V.

Capoluongo: Bashkëpunimi me Ju e Policinë Shqiptare është i shkëlqyer. Ky bashkëpunim të shërbejë si model për Ballkanin dhe Partnerët e tjerë. Lufta kundër kanabisit edhe me mbështetjen e BE-së. Skuadra hetimore te përbashkëta për të goditur krimin e organizuar. Trajnime me mbështetje nga Policia Italiane në fushat e hetimit, terrorizmit dhe kufirit. Protokolle në fushën e arsimimit, terrorizmit, trafiqeve te paligjshme etj.

