“Çadra”, arritjet dhe keqkuptimet e një proteste paqësore

Kur Lulzim Basha vendosi të ngrinte një çadër përpara 90 ditësh në bulevard, pak metra larg zyrës së kryeministrit Rama, ndoshta nuk e dinte se çfarë do i duhej të kalonte për të mbërritur tek orët e gjata të 18 majit që përfunduan me një marrëveshje me maxhorancën dhe përfaqësim teknik të opozitës për zgjedhjet e shtyra me një javë për në 25 qershor. Por tanimë Lulzim Basha është duke bërë bilancin e një qëndrese që i dha një profil më të fortë politik dhe një mbështetje më të gjerë për kauzat e ngritura nga opozita. Çfarë do të bëjë Lulzim Basha me ketë mbështetje dhe marrëveshje të re mbetet për t’u parë nga shqiptarët dhe sidomos demokratët që presin të rikthehen në pushtet.

Tani është vetëm çështje çmontimi dhe bullonash. Por për 90 ditë ishte shpresa e demokratëve dhe mbështetësve të opozitës për të mbrojtur votën ndaj shit-blerjes së trafikantëve.

Basha: Shesh pas sheshi, rrugë pas rruge.

Tenda e bardhë e pagëzuar si çadra e lirisë u ngrit me 18 shkurt në përfundim të protestës së opozitës.

Po në datë 18, por 3 muaj më pas, në maj demokratët shpërngulen nga vendqëndrimi provizor përpara zyrës së Kryeministrit.

Kërkuan me ngulm dhe ultimatum kokën e Ramës dhe shkuarjen në zgjedhje pa të, por arritën të merrnin 7 Ministri teknike dhe një marrëveshje me maxhorancën që e cilësuan si fitore.

Basha: Kjo është vetëm nxjemja, ndeshja fillon pas një jave dhe ne marshojmë drejt fitores.

Dy ditë takime Rama-Basha prodhuan një marrëveshje dhe sollën kthim në normalitet pas retorikave Për destabilitet në vend, por jo të gjitha kampet politike dhe grupet e interesit duken të kënaqura.

Disa shpallin Ramën fitues e të tjerë Bashën. Më të mërziturit shfaqen partitë e vogla pas vendimit për të mos pasur koalicione parazgjedhore.

Aleatët i qëndruan Bashës në krah për 90 ditë rezistencë dhe së bashku me ta edhe qëndrestarë të opozitës, por edhe intelektualë, gazetarë, publicistë, njerëz të letrave dhe të artit, të cilët besuan te Lulzim Basha, si mbrojtës i kauzës për zgjedhje të lira.

Basha: Ju keni arritur atë që askush tjetër nuk e arriti dot për tre vite e gjysmë, madje as opozita juaj parlamentare nuk ja doli dot të siguronte dot në tre vite e gjysmë këtë që ju shqiptarët e bashkuar keni arritur për Shqipërinë.

Dy fjalime të përditshme në çadër, paradite e pasdite u kthyen në reflektorë të rëndësishëm të opozitës në opinionin publik, ku nuk munguan akuzat më të rënda për lidhjet e maxhorancës me krimin, si dhe gjuha e ashpër ndaj atyre ndërkombëtarëve që sipas Bashës nuk e kuptonin kauzën e opozitës ose ishin korruptuar nga Kryeministri.

Basha: Edhe partnerët ndërkombëtarë që kanë ardhur dhe vinë i trajton si gurë shahu, fusha nuk është prej druri dhe gurët nuk janë prej druri. Nuk lëvizen thjesht me dorë, lëvizen edhe me gjëra të tjera e keni parasysh apo jo.

Protesta 90 ditore i shërbeu liderit të PD për të forcuar profilin e tij politik, por shërbeu edhe si agorë për të shpalosur vizionin e tij qeverisës, duke premtuar një “Republikë të re” e cila nënkuptonte asgjësimin e sistemit të vjetër dhe atij aktual.

Basha: Qytetarët janë të bashkuar dhe kanë qëndruar fort kundër arrogancës, kundër padrejtësië, kundër krimit dhe drogës, kundër abuzimit, kërcënimit dhe presioneve, kanë qëndruar së bashku me kulturë dhe vetëdije të lartë patriotike, qytetare dhe europiane. E tillë ka lindur kjo lëvizje, e tillë do të vërshojë nesër bashkimi më i madh i shqiptarëve në histori sepse i tillë është shpirti i shqiptarëve europianë, e tillë është Republika e re europiane që do të lindë nesër.

Në çadër, Lulzim Basha zbuloi miq dhe armiq, falenderoi mediat e pa kapura ndërsa sulmoi ashpër ato që i cilësoi si të kapura.

Basha: Ju bëj një thirrje të gjithë atyre që janë para televizorit, vetëm Ora News po e transmeton live, Ora News dhe Facebook. Ekranet e tjera po e çensurojnë, Ora News dhe Facebook. Ora News dhe Facebook.

Çadra e protestës shërbeu edhe si arenë për të promovuar të rinjtë, apo siç u konsideruan grupi i ri parlamentar i Bashës.

Kanë qenë 3 muaj të vështirë për çadrën, Lulzim Bashën po edhe liderin historik të PD-së Sali Berishën me të cilën ai u konsultua në ditët delikate të vendimmarjes për marrëveshje.

Qëndrimet e ndërkombëtarëve nuk kanë qenë miqësore ndaj bojkotit të institucioneve dhe mospjesëmarrjes në zgjedhje, ashtu si dhe kërkesat e përsëritura të disa eksponentëve të lartë të PD-së për të mos e çuar PD në vetëflijim përmes bojkotit në zgjedhje.

Sot, Lulzim Basha është duke bërë llogaritë me fitoren e çadrës dhe sulmet që i vijnë nga mbështetës të opinionit publik si shkelës parimesh duke u marrë vesh me Edi Ramën në një pakt që duket se do ta udhëheqë Shqipërinë ndoshta edhe pas zgjedhjeve të 25 qershorit.

Pavarësisht rezultatit në zgjedhjet e përgjithshme, Lulzim Basha arriti në minutë të fundit ta shpëtonte partinë dhe karrierën e tij politike nga një aventurë e rrezikshme dhe për këtë me gjasë ka pasur këshillimin e duhur.

Tanimë nuk ka çadër që e mbron Bashën nga zgjedhjet dhe vendimmarjet që do të marrë për ta kthyer PD në pushtet dhe shenjat e para të lidershipit të tij do të duken që tek listat e deputetëve me të cilët do tu kërkojë shqiptarë votën në 25 qershor.

